noblechairs Java Edition jetzt bei Caseking erhältlich!

Premium-Gaming-Stühle im neuen Gewand: noblechairs EPIC, ICON & HERO Java Edition jetzt bei Caseking erhältlich!

Berlin, 28.09.2020

Der Anbieter von Premium-Gaming-Chairs noblechairs steckt seine Stühle der EPIC-, ICON- und HERO-Serie mit der Java Edition in ein neues Gewand. Die Java Edition besitzt einen einzigartigen Polsterbezugsstoff aus Deutschland in kaffeebrauner Farbe, der zur nächsten Generation atmungsaktiver Polstermaterialien gehört. Unter dem Motto “Always Breathing” verwenden die rustikalen noblechairs dabei ein neuartiges Hybridmaterial, das die Vorteile von PU und Vinyl vereint. Das innovative Material hat einen herausragenden Airflow unabhängig von der Sitzdauer. Gepolsterte Armlehnen und Griffe aus hochwertigem Edelstahl runden die herausragenden Features dieser ohnehin erstklassigen Gaming-Stühle ab.

Die EPIC, ICON & HERO Java Edition ist atmungsaktiver und bietet durch die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit ein komfortables Sitzerlebnis. Aufgrund ihrer aktiven Belüftungseigenschaften verfügen die Java Edition-noblechairs über eine perforationsfreie Belüftung. Das neue Hybridmaterial, das bisher noch nie auf einem Gaming-Stuhl verwendet wurde und in Deutschland hergestellt wird, fühlt sich weich an, ähnlich wie Nappaleder. Dadurch ist der Sitzkomfort deutlich höher als bei herkömmlichen PU- oder PVC-Gaming-Stühlen. Er ist reißfest, langlebig, abriebfest, hydrolysebeständig, feuerfest und leicht zu reinigen. Außerdem ist das Material lichtecht und verfärbt sich somit nicht unter der Einwirkung von (Tages)licht. Die noblechairs sind so konzipiert worden, dass sie auch nach vielen Jahren noch hervorragend aussehen.

Die noblechairs Java Edition im Überblick:

– Wasserdampfdurchlässiges Bezugsmaterial mit atmungsaktiven Mikroporen

– Stylisches Design der EPIC-, ICON- und HERO-Serie in Kaffeebraun/Schwarz

– Hervorragende Haptik und Optik ohne Perforation

– Reißfest, abriebfest, hydrolysebeständig & lichtecht

– Griffe aus hochwertigem Edelstahl

– Inklusive Kissen für den Nacken- und Lendenbereich

– Extrem langlebig: Qualität aus Deutschland

Das komplett synthetische Hybridmaterial der Java Editions ist nicht nur tierfreundlich und 100% vegan, sondern auch umweltfreundlich. Durch eine chemische Reaktion beim Herstellungsprozess entstehen im Material mikrofeine Poren, die durchlässig für Luft und Wasserdampf sind. Diese Eigenschaft sorgt für ein perfektes Sitzklima und macht das Sitzen damit besonders komfortabel. Die Rohstoffe sind lösungsmittel- und phthalatenfrei. Die Herstellung ist durch den verantwortungsvollen Umgang mit Energie zudem emissionsarm. Andere Gaming-Stühle verwenden häufig PVC, das unter großem Energieaufwand mit fossilen Brennstoffen wie Erdöl hergestellt wird. Außerdem werden bei der PVC-Produktion Dioxine freigesetzt, die für Menschen und Tiere giftig sind.

Die noblechairs EPIC, ICON & HERO Java Edition bei Caseking: https://www.caseking.de/noblechairs-java

Die noblechairs EPIC, ICON & HERO in der neuen Java Edition sind bei Caseking ab sofort zum Preis von 419,90 Euro (EPIC & ICON) bzw. 449,90 Euro (HERO) erhältlich und sofort ab Lager lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.