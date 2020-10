Noch eine Personalberatung?

Wenn mitten in der Corona-Krise 3 junge Gründer Ihre Chance sehen

Frankfurt, 15.10. im Westend. Eine neue Personalberatung ist geboren. Inmitten der Krise wagen sich 3 junge, motivierte Menschen in die Gründung einer kleinen, aber sehr exklusiven Search Boutique. “Uns ist bewusst, dass der Zeitpunkt für viele fragwürdig ist. Einen Wirtschaftseinbruch spürt man als Personalberater als Erstes.” beginnt Ivan Martinez, Co-Founder von Talent Hive. “Allerdings zeigt der Markt deutlich, dass nicht jede Branche betroffen ist. Manche Tech Unternehmen haben aktuell ein Allzeithoch. Wir verabschieden uns von klassischen Rollen in traditionellen Branchen und konzentrieren und auf Wachstumsmärkte, wo Technologie auf Fachexpertise trifft. Außerdem wollen wir das klassische Bild des Headhunters challengen. Wir arbeiten remote, unsere Laptops und Smartphones ersetzen das Office. Auf ein Büro in Bestlage können wir gerne verzichten. Viel wichtiger ist es doch nahe am Markt zu sein und Trends rechtzeitig zu erkennen. Mit Holger Dannhof als Gesellschafter im Hintergrund haben wir jemanden im Team, der nicht nur bestens in Frankfurts Finanzwelt vernetzt ist, sondern selbst noch in einem FinTech arbeitet. Seine Unterstützung wird maßgeblich zum Firmenerfolg beitragen.”

Auf die Frage, ob Talent Hive künftig auch Legal Recruiting anbieten wird, muss Pierre Malabag, Co-Founder und Managing Director, nur schmunzeln: “Ich arbeite selbst noch in einer Kanzlei und beobachte den Markt ganz genau. Natürlich sehen wir den Bedarf, denn auch technologische Anforderungen, wie Blockchain, erfordern rechtliche Expertise. Wir dürfen uns zu Beginn allerdings nicht gleich auf zu viele Felder einlassen. Immerhin sind wir eine Boutique und kein Konzern. Was wir anpacken, müssen wir erfolgreich tun und voll und ganz beherrschen. Danach können wir uns erst auf Schnittstellen in weiteren Sektoren konzentrieren.”

Talent Hive ist eine FinTech Search Boutique aus Frankfurt, die aus ehemaligen Headhuntern, Legal und Banking Experten besteht. Mit einer Spezialisierung auf die 3 Kernthemen Financial Markets, Technology und Risk & Regulation möchte Talent Hive ihren Beitrag leisten, Frankfurt als Europas wichtigsten Finanzplatz weiterhin zu etablieren.

