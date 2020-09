Noch präziser, effektiver und übersichtlicher: BRAND HEALTH GmbH relauncht SplenoCalc App

Die Frankfurter Healthcare-Kreativagentur BRAND HEALTH relauncht zusammen mit dem Ambulanten Krebszentrum Schaubstraße in Frankfurt (AKS) und dem Frankfurter Förderverein zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen (FFBT) die SplenoCalc App. Mithilfe der aktualisierten Version können Ärzte eine noch akkuratere Bestimmung der individuellen Milzgröße ihrer Patienten garantieren.

Milzgröße geschlechter- und körpergrößenabhängig

Lange Zeit wurde vermutet, dass die Milz einer Einheitsgröße von circa 11 cm unterliegt. Diese Fehlannahme führte dazu, dass sich viele Patienten und Patientinnen schmerzhaften und meist erfolglosen Folgeuntersuchungen, wie beispielsweise Knochenmarkpunktionen, unterziehen mussten. Studien konnten jedoch herausstellen, dass Länge und Volumen der Milz mit Geschlecht und Körperlänge korrelieren. Aus diesen Werten lassen sich nach Professor Bönig, einem Mitentwickler der App, verschiedene Formeln ableiten, mit denen man aus gemessenen Werten die Perzentilenränge der Individuen ermitteln kann.

Einfaches Handling, besseres Ergebnis

Durch Folgestudien in diesem Bereich konnten noch genauere Befunde erzielt werden. Mithilfe dieser neuen Daten lassen sich die Perzentile viel präziser bestimmen. Ärzte müssen lediglich die Körpergröße und das Geschlecht ihrer Patienten angeben und bekommen in kürzester Zeit einen fast punktgenauen Richtwert zu Milzvolumen und -länge angezeigt. Mit der Verwendung von SplenoCalc wird demnach die ärztliche Diagnostik auf moderne Weise und plattformübergreifend verbessert und das Durchführen schmerzhafter Tests signifikant reduziert.

Zeitgemäße Technik trifft auf modernes Design

“Die Neuentwicklung der App war vor allem aufgrund der Anpassung an modernisierte Technikstandards und die Einpflegung neuer Formeln relevant”, erklärt Jonas Stüdemann, Digital Director BRAND HEALTH. So kann die SplenoCalc App zukünftig deutsch- oder englischsprachig genutzt werden und wird als App, für die Betriebssysteme iOS und Android auf mobilen Endgeräten, sowie als Webapp zur Verfügung gestellt. Zudem wird durch BRAND HEALTH ein neues, frisches und vor allem nutzerfreundliches Design für Ärzte in der intuitiven Anwendung realisiert.

Regionale Zusammenarbeit zwischen FFBT und AKS

Die ursprüngliche Idee zur Erstellung einer solchen App wurde erstmals in den Räumen des AKS in Frankfurt diskutiert. Zusammen mit dem Hauptförderer FFBT, ebenfalls mit Sitz in Frankfurt, konnte das Projekt im Zuge dessen durchgeführt werden. Die Fördergelder des FFBT ermöglichten erst die Ausführung relevanter Studien und die Technisierung der Daten in eine App.

Die Verbindung zwischen FFBT und AKS ermöglicht zusätzlich ein zeitiges Weiterleiten betroffener Patienten an unterstützende Fachberatung.

BRAND HEALTH GmbH

Die Kommunikationsagentur BRAND HEALTH bietet die einmalige Kombination von langjähriger Kompetenz in erfolgreicher Pharmakommunikation und dem Verständnis des Pharmamarktes verbunden mit innovativen digitalen Lösungen im Online-Marketing und der Entwicklung digitaler Produkte und Plattformen.

Sitz der Agentur ist Frankfurt am Main.

