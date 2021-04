Noch sportlicher unterwegs mit dem Porsche Boxster und Cayman

– KONI Special Active für Porsche 987

– gleichzeitig sportlicher bei mehr Komfort

– verbesserte Straßenlage

Wer einen Porsche fährt, will Fahrspaß. Und den bekommt er schon ab Werk. Die Stoßdämpfer-Spezialisten von KONI haben Porsche Boxster und Cayman jetzt ein Upgrade verpasst, das seine Stärken noch unterstreicht. Neben den schon bisher erhältlichen KONI Sport Stoßdämpfern gibt es jetzt die KONI Special Active für die Porsche 987 Generation. Sie machen diese Autos zu einem noch größeren Genuss, weil sie sich mit dem so verbesserten Fahrwerk noch besser fahren lassen.

Special Active: verstärkt den Fahrspaß

Schon der originale Porsche Boxster ist aufgrund seiner perfekten Gewichtsverteilung für sein kultiviertes Fahrverhalten bekannt. Er hat von Haus aus einen niedrigen Schwerpunkt und der Motor liegt direkt vor der Hinterachse. So kann sich die Kraft besonders gut auf die Räder übertragen. Die Folge ist purer Fahrspaß. Die neuen Special Active Stoßdämpfer für den Porsche 987 verstärken diesen Effekt.

Oft hört man, dass Boxster und Cayman dem Porsche 911 technisch überlegen sein sollen. Bei Porsche ist man dieser Kritik damit begegnet, dass diese Fahrzeuge kleinere Motoren haben. Das muss aber kein Nachteil sein. Denn aufwerten kann man sowohl Boxster als auch Cayman, indem man sie mit den KONI Special Active ausrüstet und so die Straßenlage besser macht als sie ohnehin schon ist.

Besseres Handling

Vor allem beim Komfort und auch beim Handling kann der mit den neuen Stoßdämpfern ausgerüstete Porsche 987 noch mehr punkten als das Original. Die KONI Special Active mindern das Karosseriewanken. Das spürt der Fahrer vor allem in den Kurven. Er hat sowohl beim Bremsen als auch beim Beschleunigen das Fahrzeug besser unter Kontrolle. Denn die Räder bleiben, wo sie hingehören: auf der Straße.

Gleichzeitig haben die KONI Ingenieure erreicht, dass die Lenkung direkter reagiert und damit noch präzisere Bewegungen möglich werden. Wer auf Special Active setzt, bekommt also gleichzeitig mehr Komfort und dennoch mehr Sportlichkeit.

Ein Satz der KONI Special Active für Porsche Boxster / Cayman ist für 960 Euro erhältlich (UVP, zzgl. MwSt.). Sie werden ab Ende Mai 2021 im Handel verfügbar sein.

Über KONI

KONI hat über 150 Jahre Erfahrung mit Lösungen für Stoßdämpfer. So gelingt es dem Unternehmen, das Fahrgefühl und das Fahrverhalten moderner Fahrzeuge zu optimieren. Auf allen Kontinenten liefern lokale Distributoren KONI Stoßdämpfer an ihre Kunden aus. KONI entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische Stoßdämpfer und Systeme für Straßen- und Rennwagen, Busse, Lkw, Anhänger, Schienenfahrzeuge, Verteidigung und industrielle Anwendungen. Seit 1972 gehört KONI zu ITT, einem global diversifizierten Industrieunternehmen mit Mitarbeitern in mehr als 35 Ländern und Kunden in rund 125 Ländern.

Bildquelle: KONI