NOEXIS verdoppelt im vierten Jahr zum dritten Mal den Umsatz und übernimmt erfolgreich das Technologie-Startup Fanpictor

Niederuzwil / New York – 8. September 2020. Das Digital-Unternehmen NOEXIS verdoppelt auch im vierten Jahr nach der Gründung 2016 den Unternehmensumsatz zum dritten Mal in Folge. Mitverantwortlich für den Geschäftserfolg ist auch die erfolgreiche Übernahme der Firma Fanpictor. Mit dieser Akquisition expandiert die NOEXIS in den Geschäftsbereich der Sponsoring-Digitalisierung und stärkt zugleich den Innovationsstandort Schweiz. Das Unternehmen setzt somit das internationale Wachstum in unterschiedlichen Industrien kontinuierlich fort.

Fanpictor ist ein Startup-Unternehmen, das digitale patentierte Software-Lösungen für Fan-Engagement anbietet. In den letzten 12 Monaten wurde es erfolgreich in die Firma NOEXIS integriert. Fanpictor wird innerhalb der NOEXISGruppe den Geschäftsbereich “Sponsoring-Digitalisierung Sport- und Entertainment” verantworten.

Fanpictor ist spezialisiert auf die Digitalisierung des Event-Sponsorings und entwickelt digitale Lösungen für die Bindung zwischen Klubs, Veranstaltern, Fans und Sponsoren. Diese konzentrieren sich heute vermehrt auf die Verstärkung ihrer Präsenz auf den persönlichen digitalen Geräten der Fans und die Schaffung authentischer, digitaler und messbarer Sponsoring-Erlebnisse. Die Vision, das digitale Sponsoring weiter zu innovieren, soll mit der Übernahme durch NOEXIS positiv beeinflusst und beschleunigt werden.

Sandro Kälin, Gründer und CEO der NOEXIS, kommentiert die Transaktion wie folgt: “Fanpictor gehört zu den leistungsstarken Innovatoren in diesem noch jungen Markt des digitalen Sport- und Kultur-Sponsorings und weist einen beeindruckenden internationalen Kundenbestand auf. Wir fokussieren uns in den nächsten Monaten strategisch auf die Weiterentwicklung der bestehenden Software-Produkte und -Patente zur Unterstützung von Sport-Klubs, Veranstaltern, Verbänden und Sponsoren im internationalen Kontext. Wir freuen uns über das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens in unterschiedlichsten Industrien.”

Stephan Schürer, Gründer und CEO von Fanpictor hält fest: “Mit der gelungenen Integration von Fanpictor in NOEXIS sind die Voraussetzungen geschaffen, dass sich Fanpictor weiterhin in hohem Tempo erfolgreich entwickeln kann. Damit haben wir alle Ziele erreicht, welche wir uns bei der Gründung von Fanpictor und dem Verkauf an NOEXIS gesteckt haben. Vor diesem Hintergrund habe ich mich im besten Einvernehmen entschlossen, das Unternehmen zu verlassen und mich neuen Aufgaben zuzuwenden. Christopher Cheetham, ehemaliger Head of Sales and Marketing bei Fanpictor in Nordamerika übernimmt neu die Position als CEO der NOEXIS in Nordamerika.”

Über Fanpictor

Fanpictor ist ein Schweizer Technologieunternehmen zur Entwicklung innovativer, digitaler und standortspezifischer Lösungen zur Fan-Bindung und Beteiligung für Marken und Inhabern von Rechten. Fanpictor steht für fesselnde, von den Fans mitgestaltete digitale Erfahrungen, die dauerhafte Bindungen zwischen Fans, Teams, Rechte-Inhabern und Marken schaffen. Die integrative, vertikale Software-Lösung von Fanpictor gibt den Marketing- und Kreativ-Teams die Möglichkeit, einzigartige Kampagnen für einmalige Veranstaltungen oder Wettkampf- bzw. Konzertserien zu entwickeln und mithilfe kommerziell validierter Daten den Erfolg ihrer Ideen und die Bindung der unterschiedlichen demografischen Segmente zu messen.

NOEXIS ist ein ganzheitlicher Anbieter im Bereich der Digitalisierung mit umfassender Erfahrung und Expertise entlang der digitalen Wertschöpfungskette. Dabei unterstützt sie Unternehmen im internationalen Kontext im Bereich der digitalen Strategie- und Business-Modell-Realisation, bis hin zur Entwicklung von technologischen Anwendungen. Nebst dem Projektgeschäft verfügt die NOEXIS über eigene digitale Produkte. Durch die Nutzung flexibler Business-Modelle mit modernster Technologie, erarbeitet die NOEXIS gewinnbringende Lösungen für unterschiedlichste Industrien.

Bildquelle: @NOEXIS AG