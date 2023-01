Nortal ernennt Elizabeth Kiehner zum Chief Growth Officer

Berlin, 24. Januar 2023 – Elizabeth Kiehner ist ab sofort Chief Growth Officer und Mitglied des Global Leadership Teams der internationalen Nortal Gruppe. Sie wird das globale Marketing, den Vertrieb und das Account Management sowie die Entwicklung neuer Geschäfte und strategischer Partnerschaften leiten. Von New York aus verantwortet sie im Rahmen ihrer neuen Aufgabe die nordamerikanischen Aktivitäten des Unternehmens in Kirkland, Washington sowie die gesamte globale Präsenz und das Portfolio von Nortal. Nortal ist international tätig und auf Lösungen für die digitale Transformation spezialisiert. In Deutschland ist Nortal an sechs Standorten mit über 250 Mitarbeitenden vertreten.

„Wir haben uns für den Aufbau einer zentralen Position für globales Wachstum entschieden, um unsere Expansionsstrategie voranzutreiben. Elizabeth ist prädestiniert für die Leitung, denn sie ist eine starke Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung im Bereich der globalen Technologie-Dienstleistungen und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Steigerung jährlicher Wachstumsraten von Unternehmen. Ihre Führungserfahrung, die sie von einem Fortune-500-Unternehmen bis hin zu einem renommierten, gemeinnützigen Krankenhaus gesammelt hat, ermöglichen es ihr, sich an unterschiedliche kulturelle und branchenspezifische Umgebungen anzupassen“, sagt Priit Alamäe, Gründer und CEO von Nortal.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei Nortal, um die globale Präsenz des Unternehmens auszubauen. Die Fähigkeiten von Nortal in den Bereichen Strategie, Produkte, Technologie, Daten und Cyber-Resilienz ermöglichen es uns, nahtlose und sichere Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, die unseren Kunden einen dauerhaften Mehrwert bieten“, fügt Elizabeth Kiehner, CGO von Nortal, hinzu.

Als Katalysator für das Wachstum des Unternehmens wird Kiehner ihr Fachwissen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, digitales Gesundheitswesen sowie Telekommunikation, Medien und Unterhaltung nutzen. Ziel ist es, Lösungen für die digitale Transformation in neue Märkte einzuführen, wobei der Schwerpunkt 2023 auf Kanada, Großbritannien und dem KSA liegen wird.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt für 2023 liegt auf Industrie 4.0 und der Nutzung von Nortals Expertise in der Betriebstechnologie in Kombination mit modernen hybriden Cloud-Konzepten und datengesteuerten Lösungen zur Optimierung von Fertigung, Lieferkette und Geschäftsprozessen. Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche sieht Kiehner auch die Nortal-Lösungen für vorausschauende Wartung und intelligente Häfen als äußerst relevant an.

Kiehner verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung als Führungskraft im Bereich der globalen Technologie-Dienstleistungen, als Unternehmerin, Keynote-Speakerin und Autorin. Vor ihrem Wechsel zu Nortal war Kiehner Vice President of Enterprise Transformation bei Capgemini Invent. Während des Beginns der weltweiten COVID-19-Pandemie leitete sie das Digital Transformation Office des Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Davor war sie mehr als 5 Jahre bei IBM tätig, wo sie als Director of Global Design Practice ein neues Experience Design Center of Excellence für IBM aufbaute.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten war Nortal die treibende Kraft hinter mehr als 100 digitalen Transformationsprojekten für Regierungen, Gesundheitseinrichtungen und führende globale Unternehmen auf der ganzen Welt. Der größte Teil des Um-satzes von Nortal stammt aus der strategischen Beratung, Softwareentwicklungs-projekten und damit verbundenen Beratungs- und Digitalisierungsdienstleistungen. Das Kundenportfolio wird von großen Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Gesundheitswesen, Schwer- und Prozessindustrie, Logistik sowie Finanzwesen und öffentlicher Sektor dominiert.

Die Nortal AG mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 20 Jahren Erfahrung ist auf Lösungen für die digitale Transformation spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Verwaltungen, Verbände, den Gesundheitssektor, mittelständische Unternehmen und weitere Segmente. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Digitalisierungs-, Prozess- und Strategieberatung über Qualitätssicherung bis hin zur Softwareentwicklung und Betriebsunterstützung. Die Nortal AG gehört zur Nortal Gruppe, die über mehr als 1.800 Beschäftigte in 24 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten verfügt.

