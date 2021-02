Notprofi: Das digitale Handwerker-Vermittlungsportal

Wer sich zu später Stunde oder am Wochenende mit einem verstopften Rohr oder der Sanierung des Abwasserkanals plagt, braucht schnelle und vor allem zuverlässige Hilfe.

Notprofi ist das Netzwerk für Not- und Hilfsdienste und bietet ein Verzeichnis aus Handwerkern, die mit langjähriger Erfahrung und Professionalität bei der Durchführung aller Arbeiten punkten.

Ein Service, auf den Verlass ist

Bei vielen Arbeiten sind Erfahrung und spezielle Werkzeuge gefragt, die nur ein Fachmann bieten kann.

Doch an wen können sich Betroffene wenden, die einen verlässlichen Handwerker suchen, der faire Kosten in Rechnung stellt? Notprofi ist genau der richtige Ansprechpartner für solche Situationen. Er macht aus der Not eine Tugend und bringt seit 2018 Auftraggeber und geprüfte Handwerker aus der Region zusammen. In einem Notdienst-Service oder nach Terminvereinbarung.

Schnelle Hilfe aus der Region

Notprofi ist bestens vernetzt und arbeitet mit Handwerksbetrieben aus ganz Deutschland zusammen. Er übernimmt die aufwendige Suche nach einem freien Handwerker und vermittelt Auftraggebern den Betrieb, der die Arbeit am schnellsten durchführen kann. Der Vorteil für Kunden besteht in einem festen Ansprechpartner in der Nähe, der im Notfall schnell vor Ort ist.

Im Bereich Rohrreinigung vermittelt Notprofi deutschlandweit 200 Betriebe. Wer kurzfristig Hilfe braucht, muss nicht lange nach einem seriösen Unternehmen suchen. Notprofi kennt die Top-Handwerker in der Nähe und tauscht sich regelmäßig mit ihnen aus.

Geprüfte Unternehmen: Auf Herz und Nieren geprüft

Hohe Qualität setzt Fachleute voraus, die ihr Handwerk verstehen und mit Leidenschaft und Sachverstand vorgehen. Daher arbeitet Notprofi nur mit geprüften Unternehmen, die strenge Kriterien erfüllen und eine hohe Fachkompetenz bieten. Wenn der Auftraggeber schnell einen qualifizierten Dienstleister gefunden hat und der Handwerker stolz seine Arbeit präsentieren kann, war die Online-Vermittlung ein voller Erfolg.

Fair & transparent: Diese Preise können sich sehen lassen

Schnelle Hilfe ist wichtig, aber erst faire Preise sorgen für eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit. Deswegen arbeitet Notprofi nur mit Unternehmen, die marktübliche Preise bieten. Ein Fachmann kann Aufwand und Kosten für eine Reparatur am besten abschätzen, sollte sie aber auch transparent berechnen und vermitteln. Auch Notprofi ist Seriosität bei der Preisgestaltung wichtig und das bedeutet, dass gelistete Handwerker faire Preise bieten und eine ordentliche Rechnung ausstellen müssen.

Die Plattform Notprofi bietet einen sicheren Weg zu Notdiensten. Die über Notprofi beauftragten Fachbetriebe sind durch Notprofi geprüft und zeichnen sich durch exzellente Arbeitsergebnisse aus. Derzeit kann über Notprofi bereits deutschlandweit eine Rohrreinigung gebucht werden. Künftig werden weitere Bereiche, wie z.B. Schlüsseldienste und Schädlingsbekämpfer hinzukommen.

