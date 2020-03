NOVELAN startet umfangreiches Service-Programm für seine Installationspartner

Effiziente Unterstützung bei Heizlastberechnung, Geothermie, Förderservice, Design, Marketing und Projektplanung

Kasendorf, 26. März 2020. Die Wärmepumpe ist im Begriff, das Heizsystem Nummer eins zu werden. Das gilt nicht nur für Neubauten, sondern zunehmend auch für Sanierungen. Zumal der Staat jetzt den Einbau einer Wärmepumpe noch stärker fördert. NOVELAN unterstützt seine Partner mit einem umfangreichen Service-Programm dabei, den Markt schnell und effizient zu bedienen.

Zeit ist kostbar. Dies gilt ganz besonders für Handwerker, die erfreulicherweise trotz Corona überwiegend eine stabil gute Auftragslage haben. Umso wichtiger sind für sie Wärmepumpen-Partner die wissen, was dem Installateur das Leben erleichtert. Und die dieses Wissen in konkrete Unterstützung ummünzen. Wie NOVELAN.

Folgende aktuelle Service-Module können die Installationspartner von NOVELAN in Anspruch nehmen:

Heizlastberechnung. Wesentlich für die Wirtschaftlichkeit und die dauerhaft optimale Funktion einer Wärmepumpe ist die korrekte Berechnung der Heizlast, die das Gerät abdecken muss. Sie sorgt dafür, dass die Wärmepumpe perfekt auf den Energiebedarf des Gebäudes abgestimmt ist. Jetzt bietet NOVELAN seinen Installationspartnern die Möglichkeit, die Heizlastberechnung für ihre Projekte schnell und zuverlässig erledigen zu lassen.

Als Partner dafür steht das Planungsbüro Bartsch zur Verfügung. Es erstellt innerhalb kürzester Zeit eine Heizlastberechnung nach EN 12831, dem ausführlichen Verfahren. Damit sind die Installationspartner von NOVELAN immer auf der sicheren Seite, sparen wertvolle Zeit – und die Auslegung einer NOVELAN Wärmepumpe wird zum Kinderspiel.

Geothermie. Die Nutzung von Erdwärme mittels Wärmepumpe ist besonders effizient, allerdings auch mit etwas mehr Aufwand bei der Installation verbunden. Der NOVELAN Partner Erdwärme Plus verhilft schnell und einfach zur Realisierung eines Erdwärme-Projekts. Der Installateur hat einen Ansprechpartner und alle Leistungen bei minimalem Aufwand.

Die Partner von Erdwärme Plus sind regional ansässig, sie kennen die geologischen Gegebenheiten und rechtlichen Vorgaben genau. Vor Ort prüfen sie gemeinsam mit Installateur und Endverbraucher die Voraussetzungen für Bohrung und Erdarbeiten und legen Bauablauf und Zeitplan fest. Die Bohrungen werden mit modernster Ausrüstung und nach dem Gütesiegel DVGW 120 durchgeführt. Das garantiert einen einheitlich hohen Qualitätsstandard.

Förderservice. Wer sich für eine effiziente Wärmepumpe entscheidet, bekommt einen erheblichen Teil seiner Investition von der öffentlichen Hand zurückerstattet. Das gilt für Neubauten und noch mehr für Sanierungsprojekte. So hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bekanntlich seine Fördermittel aktuell deutlich aufgestockt. Und es gibt neben den Fördergeldern von BAFA und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Deutschland weitere mehr als 6.000 Förderprogramme auf kommunaler, regionaler und Landesebene. Das macht die Suche nach der optimalen Förderung oft schwierig.

Auch dafür hat NOVELAN einen kompetenten Partner, die Experten der PuR GmbH. Sie kennen alle Förderprogramme und beraten NOVELAN Partner und deren Kunden kompetent und professionell in Sachen Fördermittel, Energieberatung und Finanzierung.

Profi-Design. Die Wärmepumpe wird zunehmend zum selbstverständlichen Element moderner Gebäude oder Wohnungen. Da ist es kein Wunder, dass immer mehr Kunden ihre ganz eigenen Design-Vorlieben realisieren wollen.

NOVELAN hat dafür das Unternehmen FH-Werbetechnik als Partner gewonnen. Die dortigen Design-Experten individualisieren NOVELAN Wärmepumpen ganz einfach nach den Vorstellungen des Kunden – mit eigens erstellten Motiven oder einer großen Auswahl an Folien. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. Die hochwertigen Folien für den Innen- und Außenbereich haben neben ihrer ästhetischen Wirkung den zusätzlichen Vorteil, dass sie den Lack der Wärmepumpe schützen. Die Folienauswahl findet sich unter www.fh-werbetechnik.de

Marketingunterstützung und Projektplanung. Für eine einfache und effiziente Projektplanung finden die Installationspartner von NOVELAN sämtliche Printunterlagen wie Prospekte und Preislisten, Montageanleitungen und mehr in der Oxomi Mediadatenbank. Artikelstammdaten und Daten für Planungsprogramme bietet die ARGE Mediendatenbank kostenlos über das SHK-Branchenportal.

Und das Unternehmen ieQ-systems ist darauf spezialisiert, Website-Inhalte für Kunden aus der SHK-Branche zu kreieren. Durch diese Kooperation können Installateure die bereit gestellten Informationen leicht auf ihre Website setzen lassen. Vor allem: Die Inhalte werden ohne weiteren Aufwand aktuell gehalten.

Hinweis für die Redaktion:

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial zu NOVELAN-Produkten finden Sie hier. Bildmaterial erhalten Sie auch gerne auf Anfrage an Herbert Grab, Tel.: +49 (0)179 69 48 500, Mail: herbert.grab@digitmedia-online.de.

Über NOVELAN ( www.NOVELAN.com):

NOVELAN ist eine Marke der ait-deutschland GmbH. Das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Kasendorf entwickelt, produziert und vertreibt Wärmepumpen für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Immobilien und industriellen Bedarf. Darüber hinaus ist das Unternehmen Spezialist für kontrollierte Lüftungs- und effiziente Systemtechnik.

ait-deutschland wurde 1998 gegründet. Seither entwickelt das Unternehmen seine Produkte konsequent weiter und richtet sie immer neu an den Marktbedürfnissen aus. Mit Erfolg: Heute gehört ait-deutschland mit rund 500 Mitarbeitern und Niederlassungen in Österreich, der Schweiz und Schweden europaweit zu den Marktführern für Wärmepumpen und vertreibt seine Produkte in mehr als 25 europäischen Ländern. Das Unternehmen befindet sich weiter auf Expansionskurs. Geschäftsführer ist Marco Roßmerkel.

