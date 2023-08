NoviSign Digital Signage als White Label Lösung für strategische Partner

Machen Sie die Erfahrung und den Erfolg von NoviSign zu Ihrem eigenen Erfolg und Branding

Haben Sie eine Werbeagentur, arbeiten Sie in der Innenarchitektur oder als Ladenausstatter ?

Wollen Sie Ihren Kunden Digital Signage Lösungen auf höchstem Niveau anbieten und das mit einer eigenen Lösung und unter Ihrer eigenen Corporate Identity. Haben Sie aktuell nicht genug freies Budget und nicht genug Zeit um eine eigene Digital Signage Software Lösung zu entwickeln ?

Dann gibt es jetzt eine gute Nachricht für Sie. NoviSign, Marktführer für professionelle, sehr sichere und einfach zu bedienende cloud basierte Digital Signage Lösungen hat genau dies getan, damit Sie es nicht selbst tun müssen. Millionen von Euros investiert, eine Digital Signage Software entwickelt und stetig verbessert, entsprechende Sicherheitszertifizierungen erhalten, wie beispielsweise Soc2.

Erhalten Sie NoviSign als fertige Lösung White Label. Unter Ihrem eigenen Namen und Ihrer eigenen Corporate Identity.

Alles was Ihr Kunde sieht ist Ihr eigenes Logo. Bieten Sie Ihren Kunden professionelle Digital Signage Lösungen an, ohne Millionen zu investieren und lange Entwicklungszeiten zu durchleben. Sie präsentieren Ihrem Kunden IHRE Lösung – mit eigenem Branding. NoviSign lässt Sie vor Ihrem Kunden gut dastehen und macht „heimlich die gesamte Arbeit im Hintergrund.

Sprechen Sie die Experten von NoviSign auf Ihre individuelle White Label Lösung an.

www.novisign.de

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

