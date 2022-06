NoviSign – Digital Signage für professionelle digitale Preisauszeichnungen

NoviSign hat hervorragende Lösungen für den Handel – Digitale Preisschilder sparen Ressourcen und schützen die Umwelt

NoviSign – Experte für weltweite Digital Signage Lösungen schafft Papierpreisschilder ab.

Alles in unserer Welt wird zunehmend digitalisiert und damit perfektioniert und vereinfacht, doch in vielen Läden des täglichen Bedarfs wird immer noch kostenintensiv und umständlich mit Papierpreisschildern gearbeitet. Das ist aufgrund des hohen Verbrauchs an Papier und Druckertinte nicht nur extrem umweltschädlich sondern dazu auch noch aufwändig und kostenintensiv.

Bei den digitalen Lösungen von NoviSign können die Preisauszeichnungen nicht nur einfach und auf Knopfdruck direkt umgesetzt werden, es werden dabei auch massiv Kosten eingespart und die Umwelt geschont.

NoviSign digitale Preisauszeichnungen sparen eine grosse Menge an Papier und anderen Verbrauchsmaterialien ein.

Als positiver Nebeneffekt wirkt diese Art der Preisauszeichnung lebhaft und ansprechend auf die Kunden, weckt das Kundeninteresse, schafft Emotionen und ein ganz neues Einkaufserlebnis und sorgt damit ganz nebenbei auch noch für steigende Umsätze.

Erfahren Sie mehr über Ihren individuellen Weg in die digitale Zukunft der Preisauszeichnung in Ihrem Geschäft.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

