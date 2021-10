NoviSign – InfoComm2021

NoviSign stellt mit eigenem Stand auf InfoComm 2021 in Orlando aus und ist auch auf Philips Stand vertreten

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist NoviSign auch in diesem Jahr wieder auf der InfoComm mit eigenem Stand präsent.

Dieses Jahr findet die InfoComm in Orlando, Florida statt. NoviSign ist dort nicht nur mit einem eigenen Stand präsent sondern ist mit der weltbekannten Digital Signage Software dieses Jahr auch mit auf dem Stand von Philips vertreten.

NoviSign als Marktführer für exzellente Digital Signage Lösungen investiert jedes Jahr in den Bereich R&D um die repräsentativen Lösungen nicht nur auf dem neuesten Stand zu halten sondern auch um die Anwendung für NoviSign Kunden jedes Jahr noch ein bisschen flexibler und komfortabler zu gestalten und immer weitere Funktionen hinzuzufügen.

Besuchen Sie NoviSign auf der InfoComm in Orlando oder besuchen Sie einfach die NoviSign Website unter www.novisign.de

NoviSign ist Digital Signage – Digital Signage ist NoviSign.

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

