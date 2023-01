NoviSign reisst für seine Kunden wenn es sein muss auch Wände ein !!!

NoviSign stattet BÄRLIN FOOD STYLE in Mannheim mit hochwertigem Digital Signage Spezialkonzept aus.

NoviSign, Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen hat zusammen mit LivePlakat Mannheim und IDP Electronics, Shenzhen den in Mannheim und über Mannheim hinaus bekannten Luxus-Döner Bärlin Food Style mit einer Spezial-Installation ausgestattet. 2 hochwertige und sehr lichtstarke, hochauflösende Displays wurden hierbei in einen eigens dafür konzipierten und gefertigten, massgeschneiderten Einbaurahmen integriert und das Bauteil dann in einen passend gefertigten Wanddurchbruch fest eingebaut. Vorteil dieser Spezialkonstruktion ist, dass diese Lösung von aussen her vollkommen wasserdicht und wetterfest und zudem für einen Temperaturbereich von -40 bis +70 Grad Celsius geeignet ist. Zudem lässt sich das System durch grosszügige Zugänge vom Inneren des Gebäudes aus bequem warten.

Bärlin Food Style ist der erste Döner Imbiss in Europa, der auf eine derartige, massgeschneiderte Digital Signage Lösung setzt. Die Lösung zieht dabei nicht nur neue, zusätzliche Kunden an sondern gibt auch Kunden in der Warteschlange die Möglichkeit, sich einfach und effektiv über das Angebot von Bärlin Food Style zu informieren. Nicht selten kommt es dabei dann zu zusätzlichen Bestellungen. Die Lösung wurde gemeinsam mit Erdal Demir, Geschäftsführer von Liveplakat Mannheim – www.liveplakat.de – konzipiert. Liveplakat übernimmt auch die Gestaltung der professionellen Inhalte und die laufende Betreuung vor Ort. Die qualitativ hochwertige Hardware wurde von EDP Electronics, Shenzhen – www.szidp.com – per Express Luftfracht geliefert, so dass das anspruchsvolle Projekt schnell und effektiv umgesetzt werden konnte. NoviSign und Liveplakat bieten Ihnen für Ihr Marketing und Ihre Digital Signage Projekte verschiedenste, qualitativ hochwertige Ansätze und Varianten – von einfachen Standardlösungen bis hin zu komplexen und dennoch preislich attraktiven Speziall- und Designlösungen. Und wenn es sein muss, dann reissen wir dafür sogar Wände ein für Ihren Erfolg.

Sprechen Sie uns jederzeit gerne darauf an.

www.novisign.de

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.