NoviSign stellt aus auf der ISE 2024 in Barcelona

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand auf der ISE – vom 30.01. bis zum 02.02.2024 in Barcelona

Seit 20 Jahren ist die ISE eine der wichtigsten Messen weltweit und seit mehreren Jahren stellt NoviSign auf der ISE mit eigenem Messestand aus.

NoviSign, Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen ist auch 2024 wieder auf der ISE in Barcelona vertreten und freut sich darauf, dass unsere Kunden, Interessenten und Partner uns vom 30.01. bis 02.02. auf unserem Stand besuchen.

Gerne stellen wir Ihnen dort live unsere neuesten Lösungen und Innovationen vor und beantworten Ihnen all Ihre Fragen rund um das Thema Digital Signage.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der ISE in Barcelone !!!

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999



http://www.novisign.de

