NoviSign Wayfinding – Profi Beschilderung für Immobilien

Erfahren Sie, was NoviSign für Sie als Immobilienbesitzer tun kann um Ihre Kommunikation zu verbessern

Besitzen oder verwalten Sie eine Immobilie ?

Egal ob Einkaufszentrum, Büro-Immobilie, Hotel, Schule, Bildungseinrichtung, Wohnimmobilie oder andere beliebige Spezialimmobilie – NoviSign kann Ihnen helfen, die Kommunikation und Beschilderung im Innen- und Aussenbereich zu optimieren, entweder als reine Informationsbildschirme oder auch als interaktive Touch Lösung.

Zeigen Sie Stockwerkspläne und Wegweiser im Eingangsbereich, an oder im Aufzug an, beschildern Sie den Aussenbereich mit digitalen Displays, weisen sie gekonnt auf besondere Ereignisse und Events hin und begrüssen Sie Ihre Gäste per individueller Nachricht im Empfangsbereich.

Müssen Sie Informationen in vielen verschiedenen Sprachen anzeigen ? Dann ist NoviSign die ideale Lösung für sie.

Von interaktiven Wegbeschreibungen bis hin zur Übertragung Ihrer Informationen in beliebig vielen Sprachen, all das ist eine Leichtigkeit mit NoviSign.

Natürlich ist NoviSign Soc2 zertifiziert und erfüllt höchste Ansprüche in punkto Datensicherheit.

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden und machen Sie NoviSign zu Ihrer persönlichen Lösung für alle Ihre Digital Signage Projekte.

