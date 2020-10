Nozag präsentiert Antriebskomponenten im neuen Onlineshop

Mehr als 5000 Normteile sind bereits online verfügbar.

Die Schweizer Nozag AG steht bereits seit Mitte der 1960er Jahre für hochwertige Antriebstechnik, die in einem umfangreichen Sortiment zusammengefasst ist. Um dieses noch leichter online verfügbar zu machen, hat das Unternehmen im September dieses Jahres seinen eigenen Onlineshop in deutscher und englischer Sprache lanciert. Die französische Version folgte im Oktober.

Stirnräder und Co. rund um die Uhr verfügbar

Mit dem neuen Shop, der unter https://shop.nozag.ch/ erreichbar ist, können Kunden der Nozag AG das umfassende Standardprogramm für Normteile auf übersichtliche Weise einsehen und an 24 Stunden am Tag sowie an 7 Tagen der Woche direkt Ihre Bestellung übermitteln. Interessierte erhalten Informationen bezüglich Bestellstatus, Auftragsarchiv etc. Mit einem eigens angelegten Kundenkonto sind darüber hinaus zahlreiche Vorteile verknüpft. Hierzu zählen unter anderem die Verwaltung verschiedener Lieferadressen, persönliche Merkzettel, Produktvergleiche sowie CAD-Dateien, die als Download zur Verfügung gestellt werden.

Über 5000 Normteile sind bereits online verfügbar

Aktuell sind bereits mehr als 5000 Normteile im Onlineshop verfügbar. Darunter finden sich Stirnräder, Schnecken und Schneckenräder, Keilwellen und Muffen sowie Zahnstangen und Trapezgewindespindeln wie auch Ketten und Kettenräder. Das im Onlineshop verfügbare Produktportfolio wird zudem laufend ergänzt. Mithilfe von vielfältigen Such- und Filterkriterien sind die gewünschten Produkte schnell gefunden. Am Beispiel von Stirnrädern kann etwa nach Modul, der Zähnezahl, der Zahnbreite und/oder dem gewünschten Material gefiltert werden. Auf diese einfache Weise kann das Suchresultat optimal eingeschränkt werden, um nur solche Artikel anzuzeigen, die den gewünschten Anforderungen des Kunden tatsächlich entsprechen. Neben diesen Such- und Filterfunktionen sind weitere anwenderfreundliche Features für den Shop in Planung.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

