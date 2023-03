NTT DATA als „Best in Class“-Anbieter im PAC Innovation RADAR Report 2023 für nachhaltige IT-Beratung und -Services in Europa ausgezeichnet

Unternehmen erhält höchste Auszeichnung für Kompetenz und Marktstärke in acht nachhaltigkeitsrelevanten Kategorien

München | Tokio, 09. März 2023 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen Pierre Audoin Consultants (PAC) das Unternehmen in einer Analyse von Nachhaltigkeit und CSR bei IT-Anbietern in Europa in acht verschiedenen Kategorien als „Best in Class“ ausgezeichnet hat.

NTT DATA erhielt die höchste Auszeichnung von PAC aufgrund seiner Kompetenz und Marktstärke in acht spezifischen Kategorien der PAC Innovation RADAR Anbieteranalyse 2023, „Leaders in Sustainability-related IT Consulting & Services in Europe“. Das Unternehmen wurde als „Best in Class“ für nachhaltige IT-Beratung und -Services in Deutschland und Europa insgesamt eingestuft. Darüber hinaus erhielt es Top-Platzierungen für IT-Nachhaltigkeit insgesamt, IT-Nachhaltigkeit mit Fokus auf Anwendungen und Infrastruktur, Nachhaltigkeit durch IT, Sustainability Reporting und Nachhaltigkeit durch das Internet der Dinge (IoT).

„Bei NTT DATA sind wir der festen Überzeugung, dass Unternehmen die Verantwortung haben, ihre CO2-Bilanz zu verbessern und die Umwelt zu schützen. Deshalb legen wir größten Wert auf Nachhaltigkeit – sowohl bei unseren eigenen internen Anwendungen als auch bei den Technologiestrategien, mit denen wir unsere Kunden bei der Erfüllung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen unterstützen“, sagt Kaz Nishihata, Senior Executive Vice President & Representative Director bei der NTT DATA Corporation. Die Auszeichnung als „Best in Class“ in der renommierten PAC Innovation RADAR-Analyse 2023 zeigt, dass NTT DATA über die Erfahrung, die Ressourcen und die technologischen Services verfügt, die Kunden benötigen, um ökologische Stabilität zu erreichen“.

PAC bewertete die 26 wichtigsten IT-Dienstleister in Europa für die Bereitstellung nachhaltigkeitsbezogener IT-Dienstleistungen als Teil eines breiteren IT-Dienstleistungsportfolios. In die Analyse flossen eine Vielzahl von Parametern ein, darunter die speziellen nachhaltigkeitsbezogenen Beratungs- und Serviceleistungen des Dienstleisters. Daneben wurden die klassischen IT-Serviceelemente wie Modernisierung von Anwendungen, Green Coding oder Cloud-Migration unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten betrachtet. PAC vergab Punkte auf Basis von Interviews zu Ressourcen, Vertrieb, Lieferung, Portfolio, Vertrags- und Preisgestaltung, Kundenstruktur, Kundenreferenzen, Investitionen, Partnerschaften und Zertifizierungen sowie Analysen bestehender PAC-Datenbanken und anderer Sekundärrecherchen.

Zusätzlich zu den acht Best in Class-Auszeichnungen erhielt NTT DATA in zwei weiteren Kategorien die Auszeichnung „Excellent“ für nachhaltigkeitsbezogene IT-Beratung und -Dienstleistungen in Großbritannien und im Bankensektor.

NTT DATA hat gezielt in Nachhaltigkeitsdienstleistungen investiert und dabei neue Technologien wie KI, IoT und Blockchain integriert, um Innovationen in seinen Nachhaltigkeitslösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat ein umfassendes Angebot entwickelt, das die Nachverfolgung von CO2-Emissionen, das Monitoring von Klimarisiken, das Management von Naturkapital, Smart-City- und Smart-Mobility-Lösungen sowie eine nachhaltige Lösung für das Gesundheitswesen umfasst.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

