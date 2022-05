NTT DATA Business Solutions gehört zu den Preisträgern der SAP Innovation Awards 2022

Bielefeld, 10. Mai 2022 – NTT DATA Business Solutions gab heute bekannt, dass es bei den SAP Innovation Awards 2022 in der Kategorie „Partner Paragon – Professional Services“ für seinen „AI Learning Helper“ ausgezeichnet wurde. Die KI-basierte Lernanwendung nutzt einen digitalen Avatar, der Kindern spielerisch dabei hilft, lesen zu lernen. Die Lernanwendung basiert auf einer selbstentwickelten KI-Technologie – der „it.human platform“ – von NTT DATA Business Solutions. Der AI Learning Helper automatisiert und humanisiert die Lernerfahrung mittels eines digitalen Avatars, der auf fortschrittlicher KI- und Robotertechnologie basiert und Kindern über die persönliche Interaktion beim Lesen lernen unterstützt. Der Avatar hilft Kindern mit dem Vokabular, der Aussprache und dem inhaltlichen Verständnis. Darüber hinaus kann der digitale Avatar Fragen stellen und Emotionen erkennen.

Der AI Learning Helper ist das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit zwischen NTT Business Solutions Dänemark, NTT DATA im Vereinigten Königreich und NTT DATA in Rumänien. Die aus der standortübergreifenden Kooperation hervorgegangene Proof-of-Concept-Studie (PoC) wurde bei den diesjährigen SAP Innovation Awards eingereicht. Unter der Leitung von NTT DATA Business Solutions Dänemark haben NTT DATA Spezialisten aus UK ihr Wissen für die Gestaltung und Optimierung einer digitalen Benutzererfahrung eingebracht. Die Experten von NTT DATA in Rumänien haben wiederum ihre Kenntnisse zu IoT und Spracherkennung beigesteuert. Mit dieser innovativen und einzigartigen Lernanwendung konnte sich NTT DATA Business Solutions gegen andere starke Mitbewerber erfolgreich durchsetzen.

„Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und wir entwickeln Anwendungen, die den Alltag bereichern“, erklärt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG. „Die Auszeichnung bekräftigt unseren Qualitätsanspruch, mit unseren auf SAP-Lösungen basierenden Konzepten neue Anwendungsmöglichkeiten für Kunden aufzutun.“

Der AI Learning Helper hilft auch Eltern und Lehrkräften. So lässt sich der Lernprozess über die KI-basierte Softwarelösung überwachen. Eltern und Lehrkräfte können über ein klar strukturiertes Dashboard – beispielsweise auf einem Tablet – den Fortschritt des Kindes beim Lesenlernen nachvollziehen und erkennen, in welchen Bereichen es sich verbessert hat. Auf diese Art und Weise lässt sich der Lernvorgang transparent überwachen und gezielt unterstützen.

„Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz faszinieren uns“, erklärt Thomas Nørmark, Global Head of AI & Robotics bei NTT DATA Business Solutions. „Daher spielt die KI auch eine zentrale Rolle in unserer Innovationsstrategie. Ein aufregendes und vielfältiges Produkt unserer Arbeit ist die it.human platform. Der darauf basierende, preisgekrönte AI Learning Helper ist eine Anwendung, mit der wir sehr gut zeigen können, wie die künstliche Intelligenz Menschen beispielsweise beim Lernen unterstützen kann. Natürlich sind auch andere Anwendungsbereiche für die Lösung denkbar. Da gehen uns sicher nicht die Ideen aus.“

„Mit den SAP Innovation Awards ehren wir unsere Partner, die gezeigt haben, wie sich SAP-Produkte und -Technologien nutzen lassen, um einen Paradigmenwechsel in der Industrie zu vollziehen und positiven Einfluss auf die Welt zu haben“, erklärt Claudio Muruzabal, President, Cloud Success Services bei SAP. „NTT DATA Business Solutions gehört zu den 25 Preisträgern, die aus nahezu 200 eingereichten Beiträgen ausgewählt wurden. Dies ist eine herausragende Leistung und wir gratulieren dem Unternehmen für sein einzigartiges Angebot.“

Die it.human platform kommt heute bereits in verschiedenen anderen Anwendungen zum Einsatz So unterstützen digitale Avatare Unternehmen im Tagesgeschäft, beispielsweise im Gastgewerbe (digitaler Rezeptionist), in der Sport- und Unterhaltungsbranche (digitaler Veranstalter) oder im Einzelhandel (digitaler Verkaufsmitarbeiter).

Der AI Learning Helper wurde in Zusammenarbeit mit der dänischen Gemeinde Tondern und einer Klinikschule in London erfolgreich implementiert. Das Ergebnis hat die Erwartungen der beteiligten Partner übertroffen. Dank der KI-basierten Homeschooling-Lösung haben Lehrkräfte eine bessere Vorstellung davon, wie sich jeder Lernende entwickelt und in welchen Bereichen er am meisten Hilfe benötigt. So können Lehrkräfte effizienter vorgehen und jedem Lernenden eine bedarfsgerechte Ausbildung anbieten.

„Nicht nur unsere Praxispartner waren mit den Ergebnissen des AI Learning Helper sehr zufrieden. Durch die standortübergreifende Zusammenarbeit und die gezielte Kombination der verschiedenen Kompetenzen von NTT DATA ist es uns gemeinsam gelungen, große Aufmerksamkeit für unsere digitalen Avatare zu erlangen“, freut sich Per Falck Jensen, Geschäftsführer von NTT DATA Business Solutions Dänemark. „Wir stehen derzeit in Gesprächen mit verschiedenen Personen aus dem britischen und niederländischen Bildungssektor. Es besteht viel Interesse an einem marktreifen Produkt. Wir sehen dies auch als Bestätigung dafür, dass wir mit unserer Innovationsstrategie auf dem richtigen Weg sind.“

Nähere Informationen zum AI Learning Helper:

https://www.youtube.com/watch?v=9GMIDwGHrKU

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 31 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

