NTT DATA Business Solutions und IntegrityNext ermöglichen gemeinsam die Verbesserung von Lieferketten

Eine Partnerschaft mit Weitblick: Die NTT DATA Business Solutions AG erweitert mit IntegrityNext ihr Leistungsangebot um eine Kooperation, die Unternehmen beim Aufbau einer transparenten und nachhaltigen Lieferkette unterstützt. Um dem seit Beginn des Jahres in Deutschland geltenden Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) einfach, schnell und kostengünstig im Arbeitsalltag nachzukommen, ermöglicht das führende Beratungshaus die effiziente Anbindung der ESG-Plattform an SAP®. Mit Hilfe des eingebetteten IntegrityNext-Partnerportals können Unternehmen ihre Lieferkette überprüfen und im Einzelfall optimieren; gleichzeitig vereinfacht die Serviceplattform Unternehmensentscheidungen hinsichtlich neuer Dienstleister. Anhand standardisierter Fragebögen pflegen Lieferanten ihre Daten in IntergrityNext ein, die dann entsprechend geltender LkSG- sowie ESG-Anforderungen bewertet werden.

Die Implementierung der LkSG-Datensätze in die SAP-Systemlandschaft ermöglicht es Unternehmen, Lieferantenbewertungen mit Hilfe eines Ampelsystems schnell und übersichtlich in den Stammdaten einzusehen und für weitere Informationen direkt zu IntegrityNext zu wechseln. „Mit unserer Partnerschaft geben wir unseren Kunden einen aufschlussreichen Einblick in ihre Supply Chain und befähigen sie auf Basis der Datenlage, die Anforderungen des LkSG zu erfüllen bzw. die entscheidenden Veränderungsprozesse anzustoßen. Wir unterstützen unsere Kunden von der Beratung über die Integration von IntegrityNext bis hin zu Zusatz- und anschließenden Supportleistungen“, erklärt Andreas Meyer, Consultant & Project Management bei NTT DATA Business Solutions. Neben der Anbindung von SAP bietet die NTT DATA Business Solutions AG auch eine Vielzahl weiterführender Leistungen wie Stammdatenbereinigung und Datenmanagement an, bei der beispielsweise Dubletten bereinigt und eine Neuanlage doppelter Daten langfristig verhindert wird.

Knapp eine Million Lieferanten in über 195 Ländern sind bereits bei IntegrityNext registriert, so dass Unternehmen bei ihrer ersten Anmeldung meist schnell auf bekannte Dienstleister stoßen. Dank automatisierter Prozesse entsprechen die Bewertungskriterien der Plattform stets den aktuellen globalen gesetzlichen Anforderungen und ermöglichen eine validierte Sicht auf die Lieferkette.

Mehr Informationen zu den neuen Sorgfaltspflichten des LkSG und deren praktischer Umsetzung finden Sie in Andreas Meyers NTT DATA Business Solutions Blogbeitrag oder im OnDemand-Webinar.

NTT DATA Business Solutions drives innovation – from advisory and implementation, to managed services and beyond, continuously enhances SAP solutions to make them work for companies – and for their people. Aiming to help companies to transform, grow and become more successful, NTT DATA Business Solutions connects with a more than in-depth expertise for SAP solutions its clients´ business opportunities with the latest technologies – individually and across all business areas. As part of the NTT DATA group and as a global strategic partner of SAP, with close ties to other partners, NTT DATA Business Solutions gives clients and prospects access to innovative solutions and developments and thus makes an important contribution to innovation and long-term business success. NTT DATA Business Solutions employs more than 13,500 people in more than 30 countries.

Kontakt

NTT DATA Business Solutions AG

Jasmin Straeter

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

+49 521 9 14 48 108



https://nttdata-solutions.com