NTT DATA Business Solutions wird Sponsor von Arminia Bielefeld

Bielefeld, 12. August 2021 – NTT DATA Business Solutions, das weltweit erfolgreiche SAP-Beratungshaus aus Bielefeld, wird Sponsor des Fußball-Bundesligisten DSC Arminia Bielefeld. NTT DATA Business Solutions unterstreicht damit das Vertrauen in die hohe spielerische Qualität der Mannschaft.

Gerade erst hat sich der ostwestfälische Traditionsverein den Klassenerhalt in der Bundesliga erkämpft, da kommt die nächste gute Nachricht: Das SAP-Beratungshaus NTT DATA Business Solutions, ehemals unter dem Namen itelligence bekannt, wird Sponsor der Ostwestfalen. Der Vertrag läuft zunächst für eine Saison. Start ist das erste Spiel der neuen Saison am 14. August.

NTT DATA Business Solutions erhält Werbeplatzierungen auf der Arminia-Homepage sowie im VIP-Newsletter des DSC. Bei den Bundesliga-Heimspielen wird der Schriftzug von NTT DATA auf der Voranpfiffbande, auf den Cam-Carpets an beiden Torgeraden und an den Presserückwänden, auf den Videowänden im Stadion sowie in den Bilderrahmen und auf den Bildschirmen in den VIP-Bereichen zu sehen sein.

“Als Unternehmen nutzen wir die Begeisterung für den Fußball auch für die Multiplikationswirkung in die Medien”, erläutert Torsten Scholz, Head of Corporate Marketing bei NTT DATA Business Solutions. “Sponsoring ist für uns ein integrativer Bestandteil eines stimmigen und vernetzten Kommunikationskonzeptes, das langfristig zum Markenaufbau und damit zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens beiträgt. Arminia Bielefeld ist hierfür der ideale Partner.”

Zufrieden äußert sich Arminias Geschäftsführer Markus Rejek; “Wir freuen uns sehr, dass wir mit NTT DATA Business Solutions ein weltweit erfolgreiches Unternehmen aus Bielefeld an unserer Seite haben und somit unser Partner-Netzwerk weiter verstärken. NTT DATA passt wunderbar zu Arminia Bielefeld.”

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

Kontakt

NTT DATA Business Solutions AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

silvia.dicke@nttdata.com

https://nttdata-solutions.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.