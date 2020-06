NTT DATA und itelligence behaupten Platzierung unter den Top 5 der IT-Beratungen in Deutschland

NTT DATA und itelligence zählen laut Lünendonk-Liste 2020 zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen

München, 03. Juni 2020 – Der führende Anbieter von Business- und IT-Lösungen NTT DATA und die itelligence AG, das weltweit führende SAP-Beratungshaus, erreichten auf der “Lünendonk Liste 2020” wie im Vorjahr gemeinsam Platz 5. Die beiden Unternehmen konnten ihren Umsatz 2019 im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland von 754 Millionen Euro auf 795 Millionen Euro, also um 41 Millionen Euro, erhöhen. Dies entspricht einer Steigerung von 5,4%.

Für das Jahr 2020 veröffentlicht Lünendonk & Hossenfelder nicht die stark von der Corona-Krise beeinträchtigten Prognosen der befragten IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen. “Bei einem im Mai 2020 von der EU-Kommission prognostizierten Rückgang der Bruttoinlandsprodukte um 6,5 Prozent dürfte auch die IT-Branche entsprechend leiden”, erläutert Mario Zillmann, Analyst und Partner bei Lünendonk & Hossenfelder. “Sobald jedoch die Konjunktur wieder anspringt, wird dies den IT-Markt deutlich beleben.” Viele Unternehmen dürften dann weiterhin in die digitale Transformation, den Umbau ihrer IT-Landschaft sowie in Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge investieren.

Stefan Hansen, CEO der NTT DATA in DACH: “Unsere Position in den Top 5 der IT- Dienstleister in Deutschland spiegelt die gute Marktposition der NTT DATA wider. Unser Wachstumskurs ist ambitioniert und nachhaltig. Wir investieren in ein attraktives Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit vielfältigen Innovationsaktivitäten und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. So ermöglichen wir Unternehmen mit dem Online-Co-Creation-Lab Ens Digital, kreativ und ergebnisorientiert Innovationsarbeit auch online durchzuführen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir fortsetzen und so die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft beschleunigen.”

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: “Die itelligence AG ist ein führender globaler SAP Dienstleister, wobei unser Kernmarkt und unser strategisches Zentrum Deutschland ist. Mit hoher Innovationskraft und Branchenfokussierung realisieren wir hier, mit unseren überwiegend mittelständischen Kunden, die digitale Transformation. Gemeinsam mit der NTT DATA investieren wir zudem gezielt in den Ausbau von SAP Dienstleistungen für internationale Konzerne. Dabei streben wir mit über 2000 SAP Beratern auch in den nächsten Jahren weiterhin ein hohes Wachstum im deutschen Markt an.”

Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH bewertet bereits seit mehr als 20 Jahren die besten deutschen Dienstleistungsunternehmen und veröffentlicht die Ergebnisse in ihrer jährlich erscheinenden Lünendonk-Liste.

Zur vollständigen Liste: https://www.luenendonk.de/aktuelles/presseinformationen/luenendonk-listen-2020-fuehrende-it-dienstleister-in-deutschland/

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in über 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

Über itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und -Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. Weitere Informationen finden Sie auf www.itelligencegroup.com

