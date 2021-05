NTT DATA wird Sponsor von Golfprofi Hideki Matsuyama

München | Tokyo – 19. Mai 2021 – NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter digitaler Business- und IT-Dienstleistungen, gab heute den Abschluss eines dreijährigen Sponsoring-Vertrags mit dem Profigolfer Hideki Matsuyama bekannt, der am 17. Mai 2021 in Kraft tritt. Matsuyama wird beginnend mit der PGA Championship 2021, die ab dem 20. Mai ausgetragen wird, das NTT DATA Logo auf dem rechten Ärmel seiner Spielkleidung tragen und an gesponserten Aktivitäten teilnehmen.

Hintergrund

Der Profigolfer Hideki Matsuyama ist ein globaler Spitzensportler, der auf der PGA Tour spielt, die als die wichtigste Golfturnierserie der Welt gilt. Mit seinem Sieg beim Masters im April 2021 hat er als erster Japaner ein Major Golfturnier gewonnen. Er hat acht Siege auf der Japan Golf Tour und sechs auf der PGA Tour erreicht und war auf Platz 2 in der offiziellen Golf-Weltrangliste – dem höchsten, den ein japanischer Golfer je erreicht hat.

Matsuyama stellt sich weiterhin neuen Herausforderungen und verfolgt einen strengen Trainingsplan, der seinen starken Willen zur kontinuierlichen Verbesserung und sein hohes Leistungsniveau widerspiegelt. So strebt er das ehrgeizige Ziel an, alle vier PGA Major-Golfturniere zu gewinnen – eine Leistung, die noch nie ein japanischer Golfer erreicht hat. Genauso konsequent verfolgt NTT DATA sein eigenes Ziel, die Zukunft mit neuen Informationstechnologien zu gestalten, und weltweit zu den Top Five der Unternehmen im Bereich der IT-Dienstleistungen zu gehören. NTT DATA teilt Matsuyamas Bestreben, zu den Besten der Welt zu gehören, und hat sich daher entschlossen, diese Sponsoring-Vereinbarung abzuschließen.

Überblick über den Sponsoringvertrag

Vertragslaufzeit: Drei Jahre vom 17. Mai 2021 bis zum 16. Mai 2024

Matsuyama wird das NTT DATA Logo auf dem rechten Ärmel seiner Spielkleidung tragen, beginnend mit der PGA Championship, die ab dem 20. Mai 2021 ausgetragen wird. NTT DATA plant außerdem verschiedene Aktivitäten zur Unterstützung von Matsuyama sowie gemeinsame Veranstaltungen.

Spezielle Website: “HIDEKI MATSUYAMA sponsored by NTT DATA – Create the future.” https://matsuyamanttdata.com/en/

Zitat von NTT DATA CEO Yo Honma

“Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir die Gelegenheit haben, den japanischen Spitzensportler Hideki Matsuyama zu sponsern. Ein Major-Golfturnier zu gewinnen, war für die Japaner schon immer ein großer Wunsch, der mit Matsuyamas jüngstem Sieg beim Masters Tournament in Erfüllung gegangen ist. Die Mühen, die er auf sich genommen hat, um dies zu erreichen, sind jenseits aller Vorstellungskraft. Dieser unermüdliche Ehrgeiz und unübertroffene Einsatz haben uns ermutigt. Auch NTT DATA fordert die Welt heraus und hat sich zum Ziel gesetzt, zu den Top Five der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der IT-Dienstleistungen zu gehören. Gemeinsam mit Matsuyama werden wir mit starkem Willen und vollem Einsatz für das Erreichen des Ziels ohne Angst vor Veränderungen immer weiter vorankommen.”

Kommentar von Hideki Matsuyama

“Ich fühle mich sehr geehrt, die Unterstützung von NTT DATA, einem führenden japanischen Unternehmen, in Form eines Sponsoring-Vertrags zu erhalten. Als ich zum ersten Mal von ihrem Angebot erfuhr, empfand ich es als Auszeichnung, da NTT DATA auch ein Schirmherr der British Open ist. Jeden Tag strebe ich mit fester Überzeugung weiter danach, die Nummer eins der Golfprofis weltweit zu werden. NTT DATA hat seine Absicht geäußert, mit mir die Weltspitze anzustreben. Ich schätze die Mission des Unternehmens, die Zukunft auf globaler Ebene durch vielfältige IT-Lösungen zu gestalten. Das spornt mich an, weiter meinen Einsatz zu bringen für die Zukunft, die ich anstrebe. Gemeinsam mit NTT DATA hoffe ich, alle meine Unterstützer auf der ganzen Welt inspirieren und ermutigen zu können.”

Hideki Matsuyama – Profil

Affiliate: Lexus

Geboren: 25. Februar 1992

Geburtsort: Matsuyama City, Ehime

Größe/Gewicht: 181 cm/91 kg

Hochschule: Tohoku Fukushi University

Turniersiege: 8 Siege in der Japan Golf Tour (darunter 1 Major), 6 Siege in der PGA Tour (darunter 1 Major)

Wichtigste-Erfolge:

2010

1. Platz bei der Asia-Pacific Amateur Championship

2011

27. Platz beim Masters Tournament – als erster japanischer Low Amateur, der teilnahm

1. Platz bei den Mitsui Sumitomo VISA Taiheiyo Masters auf der Japan Golf Tour

2013

Gewann 4 Japan Golf Tour Events und wurde der erste Rookie, der die Japan Tour Money List anführte

2014

1. Platz beim The Memorial Tournament

2016

1. Platz bei den Japan Open, sein erster Japan-Major-Sieg

1. Platz bei den Waste Management Phoenix Open

1. Platz bei der WGC-HSBC Champions – als erster japanische Spieler, der die World Golf Championship gewinnt

2017

1. Platz als Titelverteidiger bei der Waste Management Phoenix Open

1. Platz beim WGC-Bridgestone Invitational

2021

1. Platz beim Masters Tournament – als erster männlicher japanischer Spieler, der ein Major-Turnier gewinnt

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

