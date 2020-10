NTT Group auf Platz 3 im Gesamt-Ranking der besten Systemhäuser

München, 05. Oktober 2020 – Die NTT Group erreichte im diesjährigen Gesamt-Ranking der besten Systemhäuser, das von der International Data Group (IDG) durchgeführt wurde, den dritten Platz unter den Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. Für die Umfrage wurden knapp über 2.000 IT-Entscheider in Anwenderunternehmen vom 3. März bis 12. Juni 2020 über die sie betreuenden Systemhäuser befragt. Basierend auf dem positiven Voting ihrer Kunden konnte die NTT Group in der erstmalig eingeführten höheren Umsatzklasse diesen dritten Platz für sich gewinnen.

NTT Ltd., NTT DATA und itelligence kombinieren ihre jeweiligen Fähigkeiten, um ihren Kunden einzigartige Dienstleistungen und Lösungen zu liefern, die deren digitale Transformation beschleunigen und dabei helfen, die Ziele ihrer Geschäftsstrategie zu erfüllen und zu übertreffen. Die Stärken der NTT Ltd. liegen vorwiegend in Global Managed IT, Cybersicherheit, Rechenzentren und Netzwerkdiensten. NTT DATA überzeugt vor allem durch eine ausgezeichnete globale Beratung, Prozess- und Technologielösungen sowie Managed Services und das exzellente Know-how der itelligence | NTT DATA Business Solutions im SAP-Umfeld.

Die in über 190 Ländern und Regionen aktive NTT Group, die rund 310.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, zeichnet sich vor allem durch ihre japanische Kultur der Nachhaltigkeit aus. Tradition und Respekt vor der Menschheit und der Gesellschaft sind dem Unternehmen ebenso wichtig wie Innovation und Fortschritt zu deren Wohl. Dabei sind alle Geschäftstätigkeiten auf den Kunden ausgerichtet und dienen dazu, dessen Wachstum zu fördern und mitzugestalten.

“Es ist eine große Ehre für uns, dass unsere Kunden uns auf diesen dritten Platz gewählt haben”, so Stefan Hansen, CEO bei NTT DATA DACH. “Dieses Vertrauen motiviert uns sehr, unsere Kunden auf ihrem Weg durch die digitale Transformation erfolgreich zu begleiten und uns dabei stetig zu entwickeln”, erläutert Hansen. Unter anderem werde der Fokus auf Digital Focus Areas und Bündeln globaler Kompetenzen in Global Centres of Excellence liegen. “Wir konzentrieren uns dabei noch mehr auf Technologien, die einen direkten Hebel auf Digitalisierung und Wertschöpfung haben.”

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA Business Solutions: “Herzlichen Dank an unsere Kunden in Deutschland, die mit ihrem Votum und ihrem Vertrauen die Qualität unserer IT-Beratung deutlich bestätigt haben. Sie vertrauen NTT, NTT DATA und itelligence als Digitalisierungspartner bei komplexen Entscheidungen, nicht nur, wenn es um SAP-Themen geht. Dieser hervorragende Platz belegt, wie sehr unsere Kunden in Deutschland von unserer globalen Kompetenz profitieren.”

“Diese gute Platzierung zeigt uns, dass wir unsere Kunden mit unseren Leistungen als auch unserer Kundenorientierung überzeugen konnten”, so Kai Grunwitz, CEO der NTT Ltd. in Deutschland. “Gerade vor den komplexen Herausforderungen einer beschleunigenden Digitalisierung und dem im internationalen Vergleich vorhandenen Aufholbedarf in Deutschland, bestärkt uns diese Auszeichnung, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten. Wir werden weiterhin Lösungen entwickeln, die den digitalen Wandel von Unternehmen wertstiftend unterstützen und die notwendige Agilität bereitstellen – immer mit einem klaren Kundenfokus und dem traditionellen japanischen Qualitätsanspruch.”

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

Über itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.

Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro.

www.itelligencegroup.com

Über NTT Ltd.

NTT Ltd. ist ein führender, weltweit tätiger IT-Dienstleister. Wir arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um durch intelligente Technologielosungen Ergebnisse zu erzielen. Intelligent bedeutet für uns datengesteuert, vernetzt, digital und sicher. Unsere weltweiten Ressourcen und unsere umfangreiche ITK-Expertise sorgen für einzigartige Angebote in den Bereichen cloud-fähige Netzwerke, Hybrid Cloud, Rechenzentrum, digitale Transformation, Anwendererfahrung, digitaler Arbeitsplatz und Cybersecurity.

Als globaler ITK-Provider beschäftigen wir mehr als 40.000 Mitarbeiter an vielfältigen und modernsten Arbeitsplätzen in 57 Ländern. Wir agieren in 73 Ländern und erbringen Dienstleistungen in mehr als 200 Ländern. Gemeinsam ermöglichen wir die vernetzte Zukunft. Besuchen Sie uns unter www.hello.global.ntt sowie https://connect.hello.global.ntt/Pressemitteilungen

