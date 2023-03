Nubert Verkaufsaktion: High-End-Verstärker zu Powerpreisen

Verstärker der Spitzenklasse zu Schnäppchenpreisen: Nubert bietet ab Mittwoch den 15. März diverse Stereo-Verstärker zu sehr attraktiven Preisen an. Der Audiospezialist greift hierbei tief in die HiFi-Schatztruhe und bedient sich im oberen Premium-Segment, um buchstäblich „High-End zum Powerpreis“ auszupacken. Besonderes Highlight: Das hauseigene Bundle aus Vorverstärker und Stereo-Endstufe.

Schwäbisch Gmünd, 15. März 2023 – Passive Lautsprecher spielen ihr wahres Können erst mit einem adäquaten Verstärker aus. Die perfekte Gelegenheit zum Aufrüsten oder Neuanschaffen von Stereo-Equipment bietet Nubert ab dem 15. März 2023: Im Zuge der aktuellen Verkaufsaktion gibt es High-End-Komponenten zum Powerpreis.

High-End-Elektronik namenhafter Hersteller zum Schnäppchenpreis

Der HiFi-Spezialist aus Schwäbisch Gmünd bietet ab Aktionsbeginn hochwertige Vollverstärker, Vor- und Endverstärker sowie komplette Gerätesets von namhaften Herstellern wie beispielsweise AVM, Denon, Ma- rantz, Yamaha, Rotel Michi, NAD, Musical Fidelity, Cambridge Audio und anderen zu attraktiven Konditionen an. Eine perfekte Gelegenheit, den vorhandenen Lautsprechern zeitgemäßes Equipment für erstklassigen Stereo-Klang zur Seite zu stellen und so den eigenen Hörizont zu erweitern!

Highlight: Nubert Bundle

Als besonderes Highlight sind auch die hauseigenen nuControl 2 und nuPower D in einem stimmigen Bundle zum Sonderpreis erhältlich. Der digitale Stereovorverstärker nuControl 2 weiß mit zahlreichen Eingängen und einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten zu punkten. Mit parametrischen Equalizern, adaptiver Loudness und vielen weiteren Soundeinstellungen bietet der kompakte Klangmanager viele Optionen zur individuellen Anpassung. Zusammen mit nuPower D, der Stereoendstufe der Extraklasse, bildet sich das perfekte Duo für den heimischen Musikgenuss. Dank Class D Technik und einer Spitzenleistung von 1290 Watt pro Kanal an 4 Ohm erweist sich die Endstufe als optimalen Spielpartner für die nuControl 2. Das minimalistische Design lässt die Klangwunder mühelos in moderne Wohnlandschaften integrieren.

Verfügbarkeit

Wie üblich sind die Sonderangebote sowohl im Online-Shop unter www.nubert.de, telefonisch via Hotline unter 07171 8712-0 und im Nubert Flagship-Store in Schwäbisch Gmünd verfügbar. Alle Informationen zur Verkaufsaktion gibt es auf www.nubert.de/sale/aktionen

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

Firmenkontakt

Nubert

electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780



http://www.nubert.de

Pressekontakt

Nubert electronic GmbH

Martin Bühler

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780



http://www.nubert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.