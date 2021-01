Nun online: Füller Design 04 von Otto Hutt

Füllfederberatung von MiaSkribo in Köln

Nun in Köln bei MiaSkribo erhältlich: Understatement und eine edle Verarbeitung unterstreichen den Anspruch des Design-04-Füllers von Otto Hutt.

“Elegante Sachlichkeit verkörpert der Füllfederhalter Design 04 von Otto Hutt“, beschreibt MiaSkribo-Geschäftsführer Jörg Stroisch den Füller. “Understatement pur, und das bei höchster Manufakturqualität made in Germany.” Stroisch überzeugt bei dem Füller auch die Goldfeder, mit der er bei MiaSkribo standardmäßig ausgestattet ist.

Otto Hutt ist eine Schreibgeräte-Marke, die bereits seit 100 Jahren existiert, also zur Hochzeit des Bauhauses begründet wurde. Das spiegelt sich auch in der Gestaltung der Füllfederhalter wieder: Die Schreibgeräte setzen hohen Wert auf Funktionalität und einfache, klare Linien. Otto Hutt wird in der Nähe der Schmuckstadt Pforzheim produziert.

In Köln Füller ausprobieren – bei MiaSkribo

“Einen Füller sollte man persönlich testen”, beschreibt Jörg Stroisch. “Dann kann man feststellen, ob Form und Feder gut zur eigenen Hand passen.” Und natürlich muss auch das Design gefallen. Beim Design 04 stehen 19 unterschiedliche Varianten zur Verfügung, von schlicht in schwarz bis hin zu verspielt mit Guillochierung.

Wie alle anderen Füllfederhalter auch, kann auch der Design 04 bei einem Beratungsgespräch entweder im MiaSkribo-Office in Köln oder auch vor Ort zuhause oder im Büro ausprobiert werden. Die Füller der Präsentiermappe sind alle mit Tinte betankt, so dass ein realistischer Eindruck vom Schreiben entsteht.

Termine zur Füllfederhalter-Beratung in Köln können jederzeit vereinbart werden unter 0221 16932784.

MiaSkribo bietet Ihnen exklusive Schreibgeräte: Füller, Tintenroller, Kugelschreiber und ganz besondere Bleistifte. Und dazu passend: Hochwertiges Feinpapier, dokumentenechte Tinten und Lederaccessoires rund ums Schreiben. Informieren Sie sich auch in unserem umfangreichen Ratgeber- und Blog-Bereich über die Welt des Schreibens und der Schreibgeräte.

Kontakt

MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Jörg Stroisch

Vogelsanger Straße 171a

50823 Köln

+49 221 16932784

office@miaskribo.com

http://www.miaskribo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.