Nur jeder Zwanzigste glaubt, dass Schulen und Hochschulen technisch sehr gut auf eine Wiedereinführung des Distanzunterrichts vorbereitet sind

Neue ClickMeeting-Daten deuten auf Nachholbedarf in Bildungseinrichtungen hin

München / Danzig, Oktober 2022 – Im Rahmen einer aktuellen Umfrage hat die Webinar- und Videokonferenzplattform ClickMeeting ( https://clickmeeting.com) untersucht, was Studentinnen und Studenten in Europa derzeit über das Thema Online-Unterricht denken. Wie sich herausstellt, ist ein Viertel der Meinung, dass Distanzunterricht für theoretischen Unterricht genauso effektiv sein kann wie das Lernen vor Ort. Gleichzeitig sind fast 40 Prozent der Ansicht, dass Schulen und Hochschulen grundsätzlich auf dieses Bildungsmodell vorbereitet sind. Nur jede zwanzigste befragte Person schätzt die technische Vorbereitung allerdings als „sehr gut“ ein.

Kann Online-Bildung genauso effektiv sein wie Präsenzveranstaltungen?

Immerhin 25 Prozent sind der Meinung, dass Distanzunterricht genauso effektiv sein kann wie das Lernen in Präsenz – zumindest unter der Voraussetzung, dass es sich um Fächer oder Kurse mit theoretischem Schwerpunkt handelt. 20 Prozent hingegen sehen dafür vor allem die Einstellung der Schülerinnen und Schüler sowie die Kompetenz von Lehrkräften und Dozenten als ausschlaggebend an. Andererseits glauben 49 Prozent, dass Fernunterricht grundsätzlich immer weniger effektiv sein wird als Präsenzunterricht. Nur 6 Prozent haben in dieser Frage keine Meinung.

38 % sind der Ansicht, dass Schulen und Hochschulen für die Rückkehr des Distanzunterrichts grundsätzlich bereit sind

38 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Schulen und Hochschulen für die Rückkehr des Online-Lernens bereit sind, während 23 Prozent der Befragten sich zu diesem Thema nicht festlegen möchten. Interessanterweise glauben andererseits 40 Prozent, dass die Bildungseinrichtungen in der gegenwärtigen Situation noch nicht ausreichend auf eine mögliche Rückkehr des Fernunterrichts vorbereitet sind.

„Wir freuen uns darüber, Teil des Wandels zu sein, der sich derzeit im Bereich des Fernunterrichts vollzieht. ClickMeeting bietet verschiedene unterstützende Materialien rund um die Themen Online- und Distanzunterricht an. Diese erleichtern die Vorbereitung auf den Unterricht und auch das Kennenlernen der Plattform selbst. Es handelt sich dabei um Tutorien sowohl für Lehrkräfte und Dozenten an Schulen und Hochschulen als auch für diejenigen, die andere Gruppen und Teams online unterrichten und schulen“, fasst Dominika Paciorkowska von ClickMeeting zusammen.

Nachholbedarf in Sachen Technologie

Ein gemischtes Bild zeigt sich bei der Frage nach einem möglichen technologischen Nachholbedarf. Nur etwa 5 % der Befragten sind der Meinung, dass die Bildungseinrichtungen hinsichtlich der Technologie für die Durchführung von Fernunterricht oder hybriden Lernformen bereits „sehr gut“ vorbereitet sind. Immerhin 35 % stufen die Vorbereitung zumindest als „gut“ ein. 31 Prozent der Befragten sehen die Vorbereitung der Schulen und Hochschulen in dieser Hinsicht aber als „schlecht“ und 8 Prozent sogar als „sehr schlecht“ an. 22 Prozent der Befragten haben keine konkrete Meinung zu diesem Thema.

Methodik

Online-Umfrage unter 200 Studierenden in Europa.

Was bietet ClickMeeting noch – außer Servern in Europa?

ClickMeeting hat sich auf Webinare, Videokonferenzen und Online-Meetings spezialisiert. Über die flexible Self-Service-Plattform können Anwender und Unternehmen individuelle Szenarien in Bereichen wie virtuelle Veranstaltungen, digitales Lernen und Online-Kommunikation umsetzen. Zu den Alleinstellungsmerkmalen zählt, dass die Plattform bequem im Webbrowser genutzt werden kann. Anwender benötigen dadurch keine technischen Vorkenntnisse und müssen nichts auf ihrem Gerät installieren. Die Anfänge von ClickMeeting gehen auf das Jahr 2011 zurück, als die Plattform innerhalb von GetResponse als zusätzliches Produkt geschaffen wurde, das zunächst für die Bedürfnisse des Unternehmens als Tool für Online-Meetings dienen sollte. Keine der zu diesem Zeitpunkt existierenden Anwendungen erfüllte diese internen Erwartungen. Es wurde schnell klar, dass das Produkt leistungsfähig genug war, um es Verbrauchern und Unternehmen anzubieten. Im Laufe der nächsten fünf Jahre erwies sich ClickMeeting als vielversprechende Lösung, so dass es 2016 als separates Unternehmen ausgegliedert wurde. Der Hauptsitz des europäischen Unternehmens befindet sich im polnischen Danzig.

Weitere Informationen: www.clickmeeting.com

https://www.facebook.com/clickmeeting/?ref=br_rs

https://www.linkedin.com/company/clickmeeting/

https://www.youtube.com/user/ClickMeetingvideo/videos

Kontakt

ClickMeeting

Karolina Krzeska / Rocket Science Communications

Plywacka 3/5 3/5

02-633 Warschau

+48 785 857 662

karolina.krzeska@rocketscience.com.pl

https://clickmeeting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.