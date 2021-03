nvii-Media erhält German Web Award 2021

Die nvii-media GmbH ist eine Full-Service-Agentur mit Standorten in Halle/Saale und Berlin und unterstützt Marken bei ihrer Kommunikation mit effektiven Strategien für Gestaltung und Entwicklung

Für ihren umfassenden Service erhält sie 2021 den begehrten German Web Award.

In der deutschen Agenturlandschaft ranken große, mitarbeiterstarke Agenturen besonders weit oben, während kleine, häufig inhabergeführte oft nur regional bekannt sind. Für die Macher der German Web Awards war das einst Anlass, hierzulande den Wettbewerb, um die Auszeichnung der Top 50 Web- und Online-Agenturen auszuloben.

Bei den German Web Awards messen sich die besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands in ihrem Potenzial, eine Marke für eine Zielgruppe zu gestalten und dadurch unverwechselbar zu machen. Auch kleine Agenturen sollen die Möglichkeit bekommen, ihr Talent unter Beweis zu stellen.

Deswegen belohnen die German Web Awards die Leistung einer Agentur, unabhängig von Mitarbeiterzahl oder Umsatz. Demzufolge genießen die Gewinner Vertrauen, Status und besonderes Ansehen.

Im ersten Schritt des Wettbewerbs beantworten die Teilnehmer verschiedene Fragen zum Unternehmen, damit die Jury eine erste Übersicht erhält. Diese Informationen dienen der Nachprüfbarkeit und sollen einen Branchenüberblick ermöglichen. Ist das Unternehmen für den Wettbewerb zugelassen, geht es in die zweite Runde.

Jetzt vergibt die Jury in den drei Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl. Hier erreichte nvii-media 9,05 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Professionelle und effektive Online-Lösungen

Die nvii-media GmbH ist eine Werbeagentur in Halle/Saale und Berlin und auf professionelle und effektive Lösungen in den Bereichen Content Management und E-Commerce spezialisiert. Das Full-Service-Unternehmen unterstützt den Wirtschafts- und Verwaltungssektor vom Designentwurf bis zur fertigen Implementierung.

Das Leistungsangebot umfasst die Implementierung von Content-Management- und E-Commerce-Systemen, Webdesign, Grafik- und Printmediendesign, Programmierung, Internet-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Hosting. Das Portfolio erstreckt sich von Shops, über Fanpages, Uniseiten und Behördenseiten bis zu großen Markenprojekten wie zum Beispiel für VW.

Volle Kompetenz in Sachen Strategie, Gestaltung und Entwicklung

Die nvii-media GmbH besteht seit 2007 und bietet neu gegründeten sowie etablierten Unternehmen sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand. Egal wie umfangreich das Leistungspaket ausfällt: Es gibt immer einen kompetenten Ansprechpartner, der sämtliche Bereiche im Blick hat und gestaltet: von der kompletten Geschäftsausstattung, über die Marketingstrategie und das Corporate Design bis zur Webseite oder den Onlineshop.

