Object Matrix und PoINT Software & Systems kooperieren für effizientes Data Tiering

Siegen, Deutschland und Cardiff, Wales. Die neue Partnerschaft zwischen Object Matrix und PoINT Software & Systems ermöglicht ein effizientes Information Lifecycle Management mit MatrixStore.

MatrixStore ist die Objektspeicherlösung für die Medienbranche. Durch die Kombination mit PoINT Storage Manager verwalten Medienunternehmen ihre Speicherkapazitäten effizient. PoINT Storage Manager identifiziert inaktive Daten, die automatisch zu MatrixStore verschoben werden können. Auf diese Weise werden teure Primärspeicher entlastet. Gleichzeitig erhalten die Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf ihr gesamtes Archiv.

Die MatrixStore-Objektspeicherplattform steht für Sicherheit und enge Integration für viele Medienplattformen. Sie ist für kleine und große Datenmengen gleichermaßen kosteneffizient und birgt für den Zugriff auf die Daten keine versteckten Kosten oder zusätzlichen Gebühren. Das Cloud-Angebot von Object Matrix, die MatrixStore Cloud, bietet die Vorteile und die Funktionalität, die Kunden von “Frequent Access Tiers” von Public Cloud Anbietern kennen, aber zu Preisen vergleichbar mit “Archive Tiers” und ohne Gebühren für das Lesen oder andere unvorhersehbare Kosten.

Sebastian Klee, Leiter Vertrieb & Marketing, PoINT Software & Systems, kommentiert: “Die Kombination der etablierten Produkte MatrixStore und PoINT Storage Manager bietet eine nahtlos aufeinander abgestimmte und branchenübergreifende Lösung für moderne Workflows. Anwender profitieren von den flexiblen und transparenten Zugriffsmöglichkeiten des PoINT Storage Managers, gepaart mit den integrierten Sicherheitsmechanismen von MatrixStore.”

Jonathan Morgan, CEO von Object Matrix, sagt: “Die Integration mit dem PoINT Storage Manager gibt unseren Anwendern eine größere Kontrolle über ihr gesamtes Archiv. Dateiarchivierung und Tiering erfolgen auch bei zunehmenden Datenmengen äußerst effizient im Hinblick auf Performance und Kosten.”

Über Object Matrix:

Object Matrix is the award winning software company that pioneered object storage and the modernisation of media archives. It exists to enable global collaboration, increase operational efficiencies and empower creativity through deployment of MatrixStore, the on-prem, hybrid and cloud storage platform. Their unified deployment approach ensures content spans on-prem and cloud storage whilst their focus on the media industry gives them a deep understanding of the challenges organisations face when protecting, processing and sharing video content. Customers include: BBC, Orange, France Televisions, BT, HBO, TV Globo, MSG-N and NBC Universal.

Ihr Redaktionskontakt:

Helen Weedon

Radical Moves PR

tel.: +44 7733 231922

helen@radicalmovespr.co.uk

Über PoINT:

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

Firmenkontakt

POINT Software & Systems GmbH

Dr. Catrin Kersten

Eiserfelder Str. 316

57080 Siegen

+49 271 3841-159

+49 271 3841-151

marcom@point.de

http://www.point.de

Pressekontakt

good news! GmbH

Nicole Gauger

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

+49 451 88199-12

+49 451 88199-29

nicole@goodnews.de

http://www.goodnews.de

Bildquelle: PoINT Software & Systems GmbH