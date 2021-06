Öko-Hallenbad – wie geht das?

Das Tiroler Traditionshotel “Der Stern” erweitert im Sommer 2021 sein Angebot für Familien mit einem Öko-Hallenbad und einem Erlebnis-Spielstadl

Der Stern am Mieminger Plateau in Tirol erweitert sein Angebot für Familien und bietet im Sommer 2021 neu den Sternsch(n)uppen, einen Erlebnis-Spielstadl in dem sich Kinder in verschiedenen, großzügig angelegten Bereichen unter Dach austoben oder ausruhen können. Auch ein nachhaltiges Indoor-Schwimmbad mit Kleinkinderbereich und Triplex-Rutsche steht Gästen und Einheimischen ab Ende Juli zu Verfügung. Ab 19. Juni startet das Haus in die diesjährige Sommersaison.

Sommerfrische und Stern: Das ist die perfekte Symbiose. Schon bisher war die Angebotspalette für Familien im Traditionshaus am Mieminger Plateau groß. Wochentags bietet das Haus ein vielfältiges Kinderprogramm mit Tippie, Lagerfeuer, Ponyreiten und Waldspielplatz. Für die Großen geht es zum Klettern an den Fels, zum Bogenschießen oder Baumhaus bauen. Und für alle gibt es die Möglichkeit für ein ungewöhnliches Abenteuer: Wer mag, kann jederzeit einmal im Heustadl mitten in den Larchwiesen übernachten. Auch an die ganz Kleinen (und ihre Eltern) hat das Stern gedacht: Ein Team an Betreuer*innen kümmert sich um den Nachwuchs, während die Eltern in der Panorama-Sauna entspannen. Darüber hinaus gibt es Schwerpunktwochen zum Almschlafen (30.6.-13.7.), Seifenkisten bauen (25.8.-8.9.) und Baumhaus bauen (6.-13.10.).

Austoben, Lesen und Kuscheln oder Sterne beobachten im Sternschuppen

Das Stern hat die letzten Monate gut genutzt und den ehemaligen Stadl zum Erlebnis-Spielstadl umgebaut. Miteinander verbundene Bereiche bieten Platz und lassen der Kreativität der Kinder freien Lauf. Vom Kreativraum über den Lese- und Kuschelraum gelangt man ganz oben in die Sternwarte. Die Freiräume im Stadlgebäude können von den Kindern laufend und ohne Betreuung bespielt werden. Seile zum Klettern, BobbyCars zum Fahren – der Sternschuppen ist ein großer Spielplatz unter Dach, aber doch mit viel Naturmaterialien wie im Freien.

Öko-Hallenbad – wie geht das?

2012 war das Stern Österreichs erstes klimaneutrales Hotel, 2020 wurde es bereits zum zweiten Mal mit dem Trigos Tirol Preis, der wichtigsten Auszeichnung für Nachhaltigkeit in Österreich ausgezeichnet. Die Ansprüche an ein Hallenbad in Bezug auf Nachhaltigkeit waren daher hoch, die Planung sehr sorgfältig. Ziel war es, keine zusätzlichen Flächen zu versiegeln, recyclete Stoffe und Materialien zu verwenden, zu 100% erneuerbare Energie einzusetzen und den Energieverbrauch insgesamt nicht zu erhöhen. Weiters sollte ein Treffpunkt für Einheimische und Gäste geschaffen werden, die die nachhaltigen Techniken spielerisch und einfach entdecken und erleben können.

Für uneingeschränktes – und nachhaltiges – Badevergnügen stehen nun ein großes Becken mit Wasserfall und Strudel ebenso zur Verfügung wie ein Kleinkinderbereich und eine Triplex-Rutsche. Sowohl das “Sternentaucher” Öko-Hallenbad als auch der Sternsch(n)uppen sind direkt vom Hotel über einen unterirdischen Gang erreichbar.

Grüne Fakten im Hotel Stern:

STERN-SDGs: #7,#8, #12, #13, #15

Klima-Fußabdruck pro Gast/Nächtigung: 7,7 kg CO2-e (2018)

Klimaneutral seit 2012: Kompensation Äthiopien (Sodoo) 10.500 EUR, Regionalfond “Aufforst Streuobst- und Lärchenwiesen” 10.500 EUR

Auszeichnungen: Österreichisches Umweltzeichen (seit 2010), TRIOGS Tirol (2012&2020), Ökospitzenreiter “Platin” Tripadvisor (2014), Ausgezeichneter Lehrbetrieb (2017)

Bei grüner Anreise erhalten Gäste 5% Rabatt und ein Mobilitätspaket vor Ort.

Mehr Infos zum Hotel finden Sie hier

