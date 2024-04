Offline-Stempeln mit edtime

Neue Funktion der Zeiterfassungs-App macht die Arbeitszeiterfassung noch komfortabler

Saarbrücken, 15. April 2024 – Jetzt können die Anwender von edtime ihre Arbeitszeit noch unkomplizierter und sogar im Offline-Modus erfassen. Die edtime Tablet-App von eurodata bietet diese Funktion in seiner aktuellen Version für die Betriebssysteme Android Version 6 und iOS ab der Version 12.4.

Die Funktionserweiterung ermöglicht nicht nur eine Offline-Speicherung von Zeiten, sondern verbessert auch die Kalender- und Dienstplanansichten. Das sorgt für weniger Stress für den Fall, dass mal kein Internetzugriff zur Verfügung steht. Auch ohne Internetverbindung können die Mitarbeiter eines Unternehmens jetzt problemlos ihre Arbeitszeiten erfassen, denn sobald das Tablet wieder Internet hat, werden die im Offline-Modus gebuchten Zeiten automatisch zu edtime übertragen. Da das System dokumentiert, welche Arbeitszeiten offline erfasst wurden, geht mit der neuen Funktion auch eine Erhöhung der Transparenz einher.

Parallel zum Offline-Stempeln hat eurodata auch ein neues Design gelauncht. Dieses sorgt für eine noch klarere Gliederung der verschiedenen Menüpunkte und hat zudem Platz für die zukünftige Ergänzung weiterer Features. Neu ist auch, dass es mit der aktuellen edtime Version erstmals möglich ist, mehrere Standorte auszuwählen, was besonders für Filial- oder Franchise-Strukturen interessant ist. Jetzt können auf einem Endgerät mehrere Standorte in der App aktiviert werden, sodass die Mitarbeiter aller Standorte bei Bedarf an einem Gerät stempeln können.

Mehr Informationen über das Offline-Stempeln unter: edtime – Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung – einfach sicher



Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

