Ohne WLAN ist alles doof

Die ARAG IT-Experten über Surfen im öffentlichen WLAN

Der Zugriff auf offenes WLAN (Wireless Local Area Network) ist einfach – ob am Flughafen, Bahnhof, im Cafe oder Fastfood-Tempel und sogar in Einrichtungshäusern. Meist ist der Surfspaß kostenlos und eine passwortlose Verbindung im Nu hergestellt. Doch das verlockende Angebot hat einen Haken, zeigt eine aktuelle Studie. Laut des VPN-Anbieters Nordvpn wurde nämlich schon jeder vierte Reisende, der ein öffentliches WLAN im Ausland nutzte, gehackt. ARAG IT-Experten geben Tipps für den Ernstfall und verraten, wie man seine Daten schützen kann.

Aufgepasst vor Man-in-the-Middle-Angriffen

Unverschlüsselte Hotspots bieten Online-Gaunern beste Chancen, um die Smartphones und Laptops ihrer Opfer auszuspähen und an sensible, persönliche oder sogar Unternehmensdaten zu gelangen und diese zu manipulieren. Doch nicht nur die Sorglosigkeit der Nutzer führt zu Hacks, auch wissen Reisende vor allem im Ausland oft nicht, was vertrauenswürdige WLAN-Netzwerke sind und vertrauen auf die Unternehmen, die öffentliches WLAN anbieten. Aber genau das machen sich Hacker laut der ARAG IT-Experten zunutze. Mit dem sogenannten „Man-in-the-Middle-Angriff“ drängen sie sich in die Kommunikation und täuschen beide Seiten. Denn gegenüber dem Sender geben sie sich als Empfänger aus und gegenüber dem Empfänger als Sender. So können Angreifer z. B. beim Login in Sozialen Netzwerken oder bei Online-Buchungen über das Smartphone die Anmeldedaten oder Kreditkarteninformationen abfangen.

Was tun, wenn man gehackt wurde?

Oft bemerken Opfer von Cyberkriminellen nicht direkt, wenn sie gehackt wurden. Erst wenn die Bank sich meldet, das E-Mail-Konto gesperrt wurde oder Bekannte sich aufgrund von sonderbaren Postings oder Nachrichten im Messenger-Dienst beschweren, dämmert es. Die ARAG IT-Experten geben einige Tipps, was im Fall der Fälle zu tun ist.

Raus aus dem Netz! Um weiteren Datenklau zu verhindern, muss das benutzte Gerät vom Netzwerk getrennt oder besser sogar ganz abgeschaltet werden. So können keine weiteren Daten mehr über das Internet gesendet werden. Die ARAG IT-Experten empfehlen zudem angeschlossene USB-Sticks oder externe Festplatten ebenfalls anhand eines Antiviren-Programms auf infizierte Malware zu überprüfen. Auch wenn mit zusätzlichen Kosten verbunden, kann es ratsam sein und gewährleistet höhere Sicherheit, wenn ein IT-Techniker noch einmal einen Blick auf bzw. in die Geräte wirft und diese bereinigt.

Passwörter neu! Wurden Accounts gehackt, dann müssen dort alle Passwörter geändert werden. Was praktisch erscheint, aber ein hohes Sicherheitsrisiko birgt, ist ein General-Passwort für alle Fälle. Die ARAG IT-Experten weisen nämlich darauf hin, dass auch alle anderen Zugänge nicht mehr sicher sind, wenn einer geknackt wurde. Die Experten empfehlen daher, für verschiedene Accounts verschiedene Passwörter anzulegen. Ein gutes Passwort besteht aus mindestens acht Zeichen. Es enthält Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen – am besten eine wie zufällig wirkende Kombination. Ungeeignet sind Geburtsdaten, Namen aus der Familie, Zahlenfolgen wie 123456 – und das Wort „Passwort“. Passwörter sollten zudem regelmäßig gewechselt und durch neue, starke Passwörter ersetzt werden. Die ARAG IT-Experten empfehlen zudem überall eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der Kunden ihre Identität für elektronischen Zahlungen zusätzlich mit einem Passwort, einer TAN oder einem Fingerabdruck bestätigen.

Alle Beteiligten informieren! Wenn klar ist, was genau angegriffen wurde – das gesamte Gerät oder „nur“ ein oder mehrere Accounts – dann gilt es schnell zu handeln und alle betroffenen Personen zu informieren. Das betrifft nicht nur Freunde und Familie, sondern auch Social-Media-Plattformen und Anbieter, bei denen sensible Daten (Kontodaten, Adressen, etc.) hinterlegt wurden. Die ARAG IT-Experten raten auch unverzüglich den Arbeitgeber zu kontaktieren, wenn ein Firmengerät gehackt wurde.

Protect your Data

Als Nutzer eines offenen WLAN ist es sehr wohl möglich, Angreifern den Datenklau zu erschweren. Dabei lautet das Gebot der ARAG IT-Experten: Datenverbindungen verschlüsseln und Sicherheitsvorkehrungen treffen. An verschlüsselte Datenverbindungen gelangt man leicht. Nämlich indem man den Betreiber danach fragt und sich im Cafe oder Hotel die korrekte WLAN-Kennung nennen lässt und diese manuell auswählt. Darüber hinaus kann in den Netzwerkeinstellungen des Betriebssystems die Dateifreigabe deaktiviert werden. Der Anschluss von eigenen USB-Sticks oder externen Festplatten sollte nur dann erfolgen, wenn der PC über ein aktuelles Virenschutzprogramm verfügt. Die ARAG IT-Experten empfehlen darüber hinaus das Deaktivieren der automatischen Verbindung vom Smartphone oder Laptop mit jedem öffentlichen Netzwerk, das nicht durch ein Kennwort geschützt ist. Auch die Eingabe von Anmeldedaten im öffentlichen Raum sollte diskret erfolgen. Kauftipp der ARAG IT-Experten: Spezielle Schutzfolien, die das Display vor neugierigen Blicken Unbefugter abschirmen. Und auch, wenn es unterwegs schön einfach und schnell ist, raten die ARAG IT-Experten davon ab, Hotels oder Flugtickets zu buchen, während eine Verbindung mit einem öffentlichen Netzwerk besteht.

Eine weitere Möglichkeit ist VPN (virtual private network oder virtuelles privates Netzwerk). Was es damit auf sich hat, haben die ARAG IT-Experten hier zusammengefasst.

