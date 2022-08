Mit innovativen Geräten für die Fuß- und Nagelpflege hat alles begonnen: Nun präsentiert sich b-on-foot auf dem Beauty Forum in München, am 1. und 2. Oktober 2022 in Halle C5 an Stand C58 mit einem Komplettangebot rund um die Fußpflege. Hier finden Besucher neue Apparate, Praxisbedarf, Praxiseinrichtungen und die neue Fußpflege-Serie LaJa – ein Oktoberfest für die Füße.

Die neue Serie der b-on-foot Fußpflegeräte entspricht dem Trend der Work-Life-Balance der jungen Generation und entstaubt die Fußpflege durch frische Farben: Leicht, mobil, lustbetont und benutzerfreundlich unterstützen sie die professionelle Nagelpflege. Die Nagelfräser werden mit Sprachsteuerung oder Touchpanel über Smartphone bedient und von Li-Ion-Akkus gespeist und vermitteln ein vollkommenes Wellness-Erlebnis. Die angenehme Kühle der Sprühtechnik oder staubfreie Hygiene der Absaugtechnik laden den Kunden zu Entspannung und Erholung ein.

Fußpflege mit LaJa

Davor, danach und rund um die Uhr verstärkt die Fußpflege-Serie LaJa das Wohlgefühl. Neun nachhaltige, vegane Pflegeprodukte mit natürlichen Duftölen können von professionellen Händen angewandt werden. Die trendige und attraktiv duftende Pflegeroutine folgt dem Lauf der Sonne: Von der Pflegecreme „Morgenröte“ über kühlende, belebende Fußbäder und Sprays, reichhaltige Tagespflege, Meersalz-Peelings und wohltuendes Gel reicht das Angebot bis zur Rhagaden-Hornhautsalbe „Mondlicht“. b-on-foot gibt LaJa nur an Profis ab. So können sich Fußpfleger/innen und Studios zusätzlichen Umsatz erschließen: Sie müssen nur nach der Behandlung das Fußpflege-Produkt aus dem attraktiven Display zur Selfcare mitgeben.

Oktoberfest für die Füße

Der Messebesuch soll zum Erlebnis werden: Intensive Beratungsgespräche, Vorführungen und Empfehlungen für das passende Zubehör funktionieren am besten per Terminvereinbarung. Für gute Laune und Entspannung findet sich auf dem Oktoberfest der Füße ebenfalls Raum. Alles wird teurer – hier gibt es Rabatt: Als besonderes Messeschmankerl kann das Einstiegsgerät b-on-foot mini mit Akkutechnologie vom 1. bis 30. Oktober 2022 mit 10 Prozent Messerabatt im Webshop b-on-foot.de bestellt werden. Damit ist man bei Pflegebesuchen in Krankenhäusern, Wellness-Hotels oder Seniorenresidenzen nicht mehr auf Steckdosen und Verlängerungskabel angewiesen. Der Akku ermöglicht bis zu 30 Behandlungen ohne Steckdose.

Die bahner Feinwerktechnik GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren in Deutschland professionelle Fußpflegegeräte für den Marktführer, die sich international in hohen Stückzahlen bewähren. Unter der Marke b-on-foot verwirklicht der Familienbetrieb nun seine Vision: Die nachhaltige Technik wird mit innovativer Sprachsteuerung und Touchbedienung verbunden, um Kosmetikgeräte zum Wohlfühlen

zu schaffen. Die Anwender bringen mit berührungsloser Bedienung, besserer Hygiene, frischen Farben und Musik mehr Komfort in die Hand- und Fußbehandlung.

