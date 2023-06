ONCITE DPS ist die erste Catena-X-zertifizierte Lösung

Schnelle, konforme Digitalisierung von Fertigungsprozessen

Das ONCITE Digital Production System der German Edge Cloud wurde als erste Lösung von Catena-X zertifiziert. Das Produktionsmanagementsystem eröffnet damit Unternehmen im Fertigungsumfeld der Automobilindustrie ganz einfach den Zugang zum Ökosystem. Das löst aktuelle Herausforderungen wie schnellere Rückverfolgbarkeit von Teilen über den gesamten Lebenszyklus, unkomplizierte Qualitäts-Checks und mehr Resilienz in der Lieferkette – auf Basis durchgängiger Datenketten und souveränem Datenaustausch.

Limburg, 26. Juni 2023 – Mehr Digitalisierung und übergreifende Vernetzung – das bewegt die Automobilindustrie so wie derzeit viele Branchen. Allem voran stehen die Fragen: Wie können Prozesse effizient und sicher optimiert und Kosten gesenkt sowie gleichzeitig Daten übergreifend ausgetauscht werden, etwa zur Rückverfolgbarkeit von Teilen? Wie können regulatorische Anforderungen, wie z.B. Datenschutzbestimmungen, eingehalten und Produkte und Dienstleistungen dennoch wettbewerbsfähig gehalten werden?

Catena-X greift genau diese Herausforderungen auf. Es schafft eine einheitliche Dateninfrastruktur und erleichtert die Vernetzung von Akteuren in der Wertschöpfungskette. Darüber hinaus eröffnet Catena-X die Möglichkeit, Innovationen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auf der Hannover Messe 2023 hat das Netzwerk erstmals den Datenaustausch mit Vertretern namhafter Konzerne sowie mittelständischer Unternehmen der Automobilindustrie demonstriert. Zeitgleich wurde der Zertifizierungsprozess für Service- und App-Anbieter, die ihre Lösungen zur Verfügung stellen wollen, eröffnet. Dazu müssen sie die Catena-X-Standards erfüllen. Eine Zertifizierung bescheinigt zum Beispiel, dass eine Software-Komponente interoperabel, datenschutzkonform und sicher für den Einsatz im Catena-X-Ökosystem ist. Nur zertifizierte Lösungen bekommen Zugang. Das ONCITE Digital Production System der German Edge Cloud wurde jetzt als erste Lösung von Catena-X zertifiziert.

ONCITE DPS eröffnet Mittelstand Zugang zu Catena-X

Sie liefert die Basis für zahlreiche Anwendungsfälle wie schnellere Rückverfolgbarkeit von Teilen über den gesamten Lebenszyklus und automatisierte Qualitätskontrolle. Auch werden so eine Nachverfolgung des CO2-Fußabdrucks oder neue Geschäftsmodelle wie Manufacturing as a Service möglich.

„Wir sind mit unserem ONCITE Digital Production System nun nahtlos in das Catena-X-Netzwerk integriert. Damit bieten wir die Möglichkeit, Daten sicher und effizient innerhalb des Netzwerks auszutauschen und Prozesse innerhalb der Fabriken schnell und konform zu digitalisieren“, erklärt Dieter Meuser, CEO Digital Industrial Solutions bei German Edge Cloud. „Als Gründungsmitglied ist es uns wichtig, dass der Mittelstand Zugang zum Catena-X-Netzwerk erhält, da die Automobilindustrie vor großen Herausforderungen steht. Die Digitalisierung, Elektrifizierung und Vernetzung der Lieferketten erfordern neue Technologien, Prozesse und Infrastrukturen. Die Integration in das Netzwerk kann für Marktteilnehmer entscheidend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Innovationen zu entwickeln.“

Das ONCITE DPS unterstützt die schnelle, sichere Vernetzung der Produktion, modernes Datenmanagement und hohe Fertigungstransparenz. Das Produktionsmanagementsystem verbindet dafür ehemals getrennte Kernkomponenten einer digitalen Produktion in einem System mit flexibler, Microservices-basierter Architektur: agiles Fertigungsmanagement mit MES- und MOM-Funktionen, Industrial IoT als Datenbasis sowie Low-Code-Development für einfache Anwendungsentwicklung. Hinzu kommt Edge Computing für die souveräne Datenverarbeitung.

German Edge Cloud (GEC), ein Unternehmen der Friedhelm Loh Group, ist auf innovative Edge- und Cloud-Lösungen spezialisiert. Die Lösungen der GEC machen Daten in vernetzten Umgebungen schnell, einfach und sicher verfügbar, unterstützen die Prozessoptimierung etwa in der produzierenden Industrie und garantieren dem Kunden die volle Datensouveränität in der Anbindung an die Public oder Private Cloud.

GEC ist Entwickler und Service-Integrator für schlüsselfertige Lösungen und bietet sowohl eigene als auch branchenspezifische Systeme. Das Unternehmen setzt seine Lösungen u.a. im Industrie 4.0-Werk des Schwesterunternehmens Rittal in Haiger ein.

GEC integriert und betreibt hybride private Edge-Cloud-Infrastrukturen von Infrastructure as a Service (IaaS) über Platform as a Service (PaaS) bis zu industrie-spezifischen Anwendungen im Software as a Service-Modell (SaaS). GEC ist Mitbegründer der Gaia-X Foundation und Mitglied von Catena-X.

GEC gehört zur inhabergeführten Friedhelm Loh Group. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 3 Milliarden Euro.

Mehr Informationen: www.gec.io und www.friedhelm-loh-group.com

