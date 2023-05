ONE.CON 2023: SAP Industry Community zeigt wegweisende Innovationsprojekte

Kundenkongress mit dem Leitbild „NEXT ONE Global Business Transformation“ am 14. und 15. Juni in Frankfurt am Main

Heidelberg, 16. Mai 2023 – cbs Corporate Business Solutions lädt ein zur sechsten Auflage seines erfolgreichen Kundenkongresses. In diesem Jahr findet das Event in der Klassikstadt in Frankfurt am Main statt. Schlüsselthema der ONE.CON 2023 am 14. und 15. Juni: „NEXT ONE Global Business Transformation“. Die Kernfrage der Industrieunternehmen: Wie lässt sich die Digitale Transformation werthaltig gestalten und in möglichst kurzer Zeit zu vertretbaren Kosten realisieren? Wie lassen sich Robustheit und Agilität, Innovationsgeschwindigkeit und Nachhaltigkeit in einer nächsten Generation von Unternehmenslösungen erfolgreich zusammenführen? Innovationsthemen werden dabei im Fokus stehen. Der Kongress bringt erneut die SAP Industry Community aus der DACH-Region zusammen.

Bei diesem Event treffen sich SAP-Kunden, große und mittelgroße Konzerne der internationalen Industrie, Weltmarktführer und Hidden Champions. CIOs, IT-Manager, Technologie-Experten und SAP-Verantwortliche zeigen reale Projekte aus ihren Unternehmen. Insgesamt erwarten die Teilnehmer mehr als 30 Best-Practice-Vorträge. Aufgeteilt ist die Konferenz in drei unterschiedliche Streams, damit die Teilnehmer je nach Interesse wählen können: Corporate Track, Line of Business sowie NEXT ONE Business Technology.

Die Gestaltung der Unternehmensplattform hat großen Einfluss auf die Vormachtstellung im Markt. Eine zunehmend instabile Welt und die digitale Transformation verändern das Zielbild der Unternehmen. Die hybride Architektur der Zukunft muss eine verlässliche globale Steuerung mit Innovation, neuen Freiheitsgraden und Agilität verbinden. Neue Fähigkeiten, neue Denkweisen sind gefordert. „Unsere Konferenz wird von unseren Kunden gestaltet. Sie teilen ihre Erfahrungen, geben Einblick in ihre Projekte, sprechen über ihre Strategie und Lösungsansätze. Dies ist die Idee und der große Mehrwert der ONE.CON. Wir freuen uns auf zwei intensive Tage mit Innovationen, exklusiven Einblicken in Leuchtturmprojekte, Trends und Networking auf dem höchsten Level“, erklärt cbs-Geschäftsführer Holger Scheel.

Die Leitfragen in diesem Jahr: Wie lässt sich der Weg in das digitale, intelligente Unternehmen maßgeblich beschleunigen? Wie lassen sich Robustheit und Agilität, Innovationsgeschwindigkeit und Nachhaltigkeit in einer nächsten Generation von Unternehmenslösungen (NEXT ONE) erfolgreich zusammenführen? Welche Vorteile bieten software-gestützte Transformationen bei kompletten Neuimplementierungen (Greenfield) und für rein technische Konvertierungen (Brownfield).

Darüber hinaus geht es um SAP S/4HANA Public & Private Cloud, globale Transformationen mit RISE with SAP, die hybride digitale Architektur der Zukunft, Sustainable Supply Chain & Manufacturing, Smart Factory, Integrated Business Planning, zentrale Unternehmenssteuerung mit ONE Finance, Business Intelligence und die SAP Business Technology Platform.

Im cbs CX Camp geht es um Kundenvorträge aus dem Bereich Customer Experience mit integrierten Salesforce- und SAP-Lösungen, um durchgängige skalierbare End-2-End-Kundenprozesse, die aktive Gestaltung der Customer Journey von Marketing bis Commerce sowie die Integration von Salesforce in SAP.

Die ONE.CON 2023 ist der Treffpunkt von Unternehmen, die diesen Herausforderungen mit den unterschiedlichsten Ansätzen begegnen. Namhafte, internationale Industriefirmen werden aktuelle Projekte präsentieren. Mit dabei sind diesmal wieder zahlreiche Topunternehmen, unter anderem GEA, Blanc & Fischer, Henkel, Bauer, Lenze, Diehl Metering, Blum, Forvia-Hella, SMA Solar, Wieland, ebm Papst und Krones.

Weitere Informationen zum Kongress inklusive Anmeldung:

https://www.cbs-consulting.com/onecon2023/

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. Mit NEXT ONE schaffen wir die nächste Generation der Unternehmenslösungen für die Champions der Fertigungsindustrie.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

