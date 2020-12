Onfido Identity Fraud Report 2020: Online-Identitätsbetrug steigt weltweit an

– Identitätsbetrugsrate in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent gestiegen

– Mehr Betrugsfälle am Wochenende: Identitätsbetrug ist kein Nine-to-five-Job mehr

– Zunahme leichter Betrugsangriffe in Deutschland um 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

München, 9. Dezember 2020 – Nicht nur die Online-Aktivitäten von Verbrauchern erfuhren durch die Pandemie einen weltweiten Aufschwung, auch Betrugsfälle im Internet sind deutlich gestiegen. Das zeigt der Identity Fraud Report 2020 von Onfido, der heute veröffentlicht wird. Der Experte für digitale Identitätsprüfung und Authentifizierung unterstützt mehr als 1.500 Kunden aus 195 Ländern bei der Aufdeckung von Betrug in 4.600 unterschiedlichen Dokumententypen. Der Report entstand aus der anonymisierten Auswertung von Kundendaten zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020. Er zeigt, dass das Risiko des Identitätsbetrugs weiter zunimmt und Angriffe immer häufiger stattfinden. Die durchschnittliche ID-Betrugsrate, also die Anzahl der Betrugsfälle im Verhältnis zu den untersuchten Identitäten, in Deutschland stieg im Jahresverlauf um 23 Prozent, von 6 Prozent 2019 auf 7,4 Prozent 2020.

Der Einfluss der Pandemie auf Online-Betrugsangriffe

Der Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wird durch die Zahlen des Identity Fraud Report 2020 sichtbar: Während die Betrugsraten in den ersten Monaten des Jahres noch stabil waren, stiegen sie ab April 2020 stark an. Der höchste Anstieg der Betrugsversuche war mit 13,7 Prozent im Juni 2020 zu verzeichnen.

– Anstieg nicht-professioneller Betrüger

Der durch die Pandemie verursachte Online-Boom bietet mehr Möglichkeiten für nicht-professionelle Betrüger: Im Laufe dieses Jahres stieg der Anteil leichter Betrugsfälle um 48 Prozent, von 52 Prozent im Jahr 2019 auf 77 Prozent im Jahr 2020. Das ist fast doppelt so hoch wie der weltweite Anstieg im Jahresverlauf von 23 Prozent. Die Tatsache, dass die Zahl der schweren Angriffe mit weniger als 1 Prozent gleich geblieben ist, deutet darauf hin, dass immer mehr nicht-professionelle Betrüger aktiv sind.

– Identitätsbetrug ist kein Nine-to-five-Job mehr

Der Identity Fraud Report aus dem letzten Jahr zeigte, dass Identitätsbetrug ein Nine-to-five-Job ist: Die Angriffe waren an Wochentagen höher, flachten aber an den Wochenenden ab – ein Anzeichen für die Professionalisierung des Identitätsbetrugs. 2020 bleibt die Betrugsverdachtsrate an allen Wochentagen ziemlich konstant. Die Betrüger sind öfter zu Hause und machen ebenso wie die restliche Arbeitsbevölkerung Überstunden.

– Komplexere Betrugstechniken werden eingesetzt

Der Einsatz von 2D- und 3D-Masken, um Selfie- oder Videoverifikation anzugreifen, ist für das Onfido Fraud-Team ein bekanntes Szenario. 2020 wurde das Team erstmals mit Replay-Angriffen konfrontiert. Diese ermöglichen es Betrügern, Kameras vollständig zu umgehen und gestohlene Videos oder Deep Fakes hochzuladen. Deep Fakes sind verglichen mit guten 3D-Masken billiger in der Herstellung und könnten sich daher zum präferierten Mittel für den professionellen Identitätsbetrug entwickeln.

Neue Herausforderungen für Finanzdienstleister

Der Finanzdienstleistungssektor war in diesem Jahr am stärksten von Identitätsbetrug betroffen. Über eine halbe Million Betrugsversuche wurden von Oktober 2019 bis Oktober 2020 verzeichnet. Die am zweitstärksten betroffene Reisebranche verzeichnet im selben Zeitraum nur knapp 100.000 Betrugsversuche. Finanzdienstleistungen waren schon immer einem hohen Risiko des Identitätsbetrugs ausgesetzt. In den letzten Jahren ist verdächtiges Verhalten zunehmend schwieriger zu erkennen, da die Ausgabegewohnheiten der Kunden sich dramatisch verändert haben. Die Unterscheidung zwischen autorisierten Aktivitäten und Betrugsversuchen wird damit zunehmend schwieriger.

Wie in jeder Krise nimmt auch aktuell die Betrugsrate tendenziell zu. Das liegt daran, dass Betrug normalerweise von drei Faktoren begünstigt wird: Gelegenheit, Vereinfachung und Druck. “Dank Covid-19 haben sich alle drei Faktoren verstärkt”, sagt Michael Van Gestel, Global Head of Fraud bei Onfido. “Unternehmen aller Branchen sollten jetzt die Zeit nutzen, um Prozesse für die Identitätsprüfung ihrer Kunden zu überdenken, und sicherstellen, dass sie in der Lage sind, Online-Identitätsbetrug zuverlässig aufzudecken.”

Über den Onfido Identity Fraud Report 2020

Das Team der Onfido-Betrugsspezialisten überprüft jedes Jahr Millionen von Identitäten für über 1.500 Kunden weltweit. Der Fraud Report 2020 gibt die Erkenntnisse wieder, die bei dieser Arbeit zum aktuellen Stand des Identitätsbetrugs gewonnen wurden. Die Daten wurden von Oktober 2019 bis Oktober 2020 erhoben und nach Kunden und Branchenverteilung normalisiert. Der Report steht hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Onfido ist ein führender Anbieter von digitaler Identitätsprüfung und Authentifizierung. Das Unternehmen verifiziert mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Foto-IDs und vergleicht sie über ein Software Development Kit in der Anbieter-App mit der Gesichtsbiometrie des Nutzers. Der Verifizierungsprozess dauert nur wenige Minuten. Onfido bietet neben einer nahtlosen Nutzererfahrung höchste Standards bei Datenschutz und Sicherheit: Onfido ist nach ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und hostet sämtliche Daten in Europa (Deutschland und Irland).

Onfido wurde 2012 gegründet, beschäftigt aktuell rund 400 Mitarbeiter in sieben Ländern und betreut über 1.500 Kunden weltweit. Darunter Unternehmen wie FREE NOW, Yallo Swype, Grover, Curve, Orange and Zipcar. Hauptfirmensitz ist London.

Mehr Informationen unter www.onfido.com

