Onkelbanjou- Deutschem Rap fehlt es an Good Vibes

“Deutschem Rap fehlt es an Good Vibes” – so würde Banjou es am besten beschreiben. Der Rapper hat es in kürzester Zeit geschafft durch seine unterhaltende Art auf der neuen Trend-App TikTok ( @onkelbanjou) innerhalb von nur 3 Monaten auf eine Fanbase – er würde sagen “Familie” – von über 670.000 Abonnenten zu kommen.

Gleichzeitig wächst die “Banjou-Familie” auf Instagram, Spotify und YouTube ebenfalls rasant an (Insta: 20K, YT: über 5K, Spotify: 3,5K). Jetzt auf Spotify anhören!

Kaum ein anderer Deutsch Rap Newcomer ohne Labelvertrag verzeichnet momentan ähnliche Wachstumsraten wie Banjou.

Auf die Frage hin was sein Erfolgsrezept ist antwortet der Künstler: “Ich bin eine Maschine, verbreite einfach gute Vibes und respektiere meine Community, da sie am Ende des Tages diejenigen ist, die meine Musik hört und Banjou supportet.

Außerdem bin ich ein Hustler 24/7 und arbeite an jedem Prozess meines Erfolgs mit und kann so schnelle Entscheidungen treffen. Die Vision ist einfach zuuuuu stark und jeden Tag bringe ich neue Power Moves – Banjou in die Charts Baby!!!”

Seine Livestreams auf TikTok (@onkelbanjou) verzeichnen mittlerweile im Durchschnitt über 17.000 Zuschauer im Durchlauf. Im Interview sagt Banjou hierzu: “Alter, ich fülle mittlerweile die f*cking Lanxess-Arena in Köln mit nur EINEM Livestream und bald auch mit meiner Tour. Mark my words.”

Auf die Frage hin welches Ziel er mit all dem verfolgt sagt er: “ABRISS BABY!!!”, was für Banjou so viel heißt wie: “Ich stehe zu 110% hinter meiner Musik und erkenne die Notwendigkeit für eine neue Art Deutsch Rap, die zum einen zu mir und zu anderen zu meiner “Familie” passt. Deutschem Rap fehlt es an GOOD VIBES – und ich bring sie zurück. Und das auf Cro-Niveau.”

Inspiration holt der deutsche Rapper Banjou sich aus allen Genres, denn Musik sei für ihn Kunst und dürfe nicht einschränkend betrachtet werden, sondern als großes Ganzes, denn das macht Kunst aus: “Ein individueller Schaffensprozess für mich als Künstler, um die Kunst als Ganzes zu bereichern – ohne den Anspruch zu haben, dass es allen gefallen muss. Ich gebe und nehme und geben und nehme und so weiter.”

Inhaltlich hat der deutsche Rapper Banjou – zu meiner Verwunderung – nicht den Anspruch “real” zu sein: “Es geht nicht um Realness in Bezug auf den Inhalt! Es geht um Realness in Bezug auf das GEFÜHL, dass meine Musik beim Zuhörer auslösen soll und das kann durch persönliche Erfahrungen und/oder eine blühende Fantasie geschehen. Fokus ist Musik, Musik ist Kunst, Kunst ist Gefühl, Gefühle sind immer “real”.”

Und ich muss zugeben – im Vorfeld meiner Recherche habe ich die Musik des Künstlers (mittlerweile 14 Releases auf Spotify und Co.) gehört und musste feststellen, dass ich als Nicht-Deutsch-Rap-Fan die Message verstehe und mittlerweile auch 3 Songs von ihm es in meine Playlist geschafft haben.

“Ich habe mittlerweile ein Tempo drauf, dass nicht normal ist für Menschen in der Deutsch Rap Szene, die mit mir Zusammenarbeiten. Ich schockiere immer wieder mit Power Moves auf daily basis. Ich bin anders und das ist gut so.”

Alles in allem muss ich sagen, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Banjou in diesem Jahr seinen Platz in der Deutsch Rap Szene einnehmen wird und noch für viele Überraschungen sorgen wird. Der Rapper Banjou versprühte auch abseits des Interviews eine gute Laune, die ich so selten gesehen habe und man hat tatsächlich das Gefühl, dass man mit einem Onkel spricht, der einem gute Ratschläge, Wärme und auch irgendwie das Gefühl von Sicherheit gibt. Ich denke seine wirklich extreme (positiv gesehen) Überzeugung färbt auf einen ab.

Wir wünschen unserem Onkel Banjou alles Gute und freuen uns auf neue Musik vom Deutsch Rap Newcomer.

GOOD VIBES ONLY – hiervon können sich einige deutsche Rapper eine Scheibe abschneiden.

Banjou ist ein Newcomer im Deutsch Rap und bringt die Good Vibes die in der Szene fehlen auf ein neues Level.

