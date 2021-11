Online-Adventskalender der AGRAVIS Raiffeisen AG

Im Dezember bietet die AGRAVIS Raiffeisen AG wieder ihren beliebten und mittlerweile traditionellen Online-Adventskalender unter www.agrav.is/advent an – mit vielen interessanten Spiele-Elementen.

Für reichlich Spannung und 24 Tage vorweihnachtliche Stimmung sorgen ab dem 1. Dezember wertvolle Preise von AGRAVIS-Bereichen und Marken des Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmens. Dazu gehören in diesem Jahr etwa Gutscheine für den Webshop raiffeisenmarkt.de , Futtermittel für teilnehmende Landwirt:innen, Bluetooth-Lautsprecher, Arbeitskleidung u. a..

Und so einfach funktioniert der Adventskalender: Per Mausklick öffnet sich für die Nutzenden täglich ein Türchen. Dahinter verbergen sich die Bereiche und Marken der AGRAVIS, die den Gewinn des Tages präsentieren. Auch in diesem Jahr gibt es nicht “nur” einfache Türchen, in denen Fragen beantwortet werden müssen, sondern auch wieder interaktive Spiele wie Rubbelllose, Memo-Spiel, Glücksrad, Christmas Run oder Videospiele.

Hier geht es direkt zum Kalender: www.agrav.is/advent

