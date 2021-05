Online-Beratungstage für die Oberstufe im Lietz Internat Schloss Bieberstein (Ende Mai bis Anfang Juli 2021)

Auf dem Weg in die Gymnasiale Oberstufe stehen oft persönliche Fragen im Raum, die die weitere Schullaufbahn betreffen.

Interessierte Eltern und ihre Kinder können sich an sechs Terminen online über die Bildungsmöglichkeiten des Lietz Internats Schloss Bieberstein informieren. In einer etwa 20-minütigen Videokonferenz präsentiert das Oberstufengymnasium seine unterschiedlichen Bildungsangebote. Anschließend haben die Gymnasiasten als auch RealschülerInnen die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen per Videochat das Lietz Internat Schloss Bieberstein im Landkreis Fulda online kennenzulernen. Das Oberstufeninternat sowie die zwei anderen Lietz-Internate in Hessen und Thüringen sind jeweils eine Alternative zum staatlichen Schulsystem und geben eine Unterrichtsgarantie – auch in der Corona-Zeit.

Tag & Zeit:

Freitag 28. Mai 2021 – 19:00 Uhr

Montag 31. Mai 2021 – 19:00 Uhr

Samstag 05. Juni 2021 – 14:00 Uhr

Samstag 12. Juni 2021 – 13:30 Uhr

Samstag 26. Juni 2021 – 13:30 Uhr

Samstag 10. Juli 2021 – 14:00 Uhr

Präsentation

– Einführung durch Internats- und Schulleiter Michael Meister

– SchülerInnen stellen “ihr Bieberstein” vor und berichten von ihren Erfahrungen aus dem Internatsleben

Vorstellung eines besonderen Themenbereiches:

Freitag, 28.05.2021: Schule auf Reisen – E-International (Robert Miebach, Koordinator und Coach E-International)

Montag, 31.05.2021: Ein guter Weg – Von der Realschule ins Internatsgymnasium (Annalena Klee, Lehrerin)

Samstag, 05.06.2021: Fit für die Oberstufe – Summerschool 2021 (Ulrike Meister, Lehrerin, Leiterin der Summerschool)

Samstag, 12.06.2021: Special Needs – Individuelle Förderung im Lietz Internat Schloss Bieberstein (Sozialpädagogisches Team Bieberstein)

Samstag, 26.06.2021: Bieberstein – mehr als ein Gymnasium – Eltern beraten Eltern (Petra Lewe, CEO Leadership Choices, Schülermutter)

Samstag, 10. Juli 2021: Digitalisierung in Bieberstein – Digitale Bildung in der pädagogischen Praxis (Tanja Dammer, Lehrerin)

Die Anmeldung zu den Vorträgen erfolgt über das Sekretariat. Einen Tag vor der gewählten Option wird ein Link für die Videoübertragung der Vorträge zugesandt. Es können auch mehrere Optionen gebucht werden.

Termine für Einzelgespräche per Videochat

stehen im Anschluss an die Präsentationen zur Verfügung (ca. 20 Minuten). Alternativ kann ein individueller Beratungstermin für einen anderen Tag, außerhalb der hier genannten Veranstaltungen, vereinbart werden. In jedem Fall wird um Anmeldung über das Sekretariat gebeten. Für die Einzelgespräche gibt es ebenfalls am Vortag einen Link für die Videoübertragung.

Das Sekretariat sowie die Internats- und Schulleitung stehen für detaillierte Informationen vorab gerne zur Verfügung.

Kontakt & Anmeldung:

Jutta Baus

Sekretariat

Fon: +49 6657 79-0

Mail: bieberstein@lietz-schule.de

Virtuelle Besichtigung

Und wie sehen die Räumlichkeiten des Lietz Internats Schloss Bieberstein aus? Per 360 Grad Rundgang kann der Campus – mit oder ohne VR-Brille – online erkundet werden.

Summerschool “Fit für die Oberstufe – mit Lietz!”

Das 14-tägige Bildungsprogramm mit tollen Freizeitmöglichkeiten vom 31. Juli bis 14. August 2021 im Lietz Internat Schloss Bieberstein richtet sich an Schüler*innen von 14-17 Jahren. Schwerpunkte sind unter anderem das Auffüllen von Wissenslücken für einen guten Einstieg in die Oberstufe. Kombiniert wird das Ferienprogramm mit abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten im Biosphärenreservat Rhön. – Eine perfekte Gelegenheit, um einmal ganz unverbindlich “Internatsluft zu schnuppern”!

Das Lietz Internat Schloss Bieberstein bei Fulda im Naturpark Hessische Rhön – mitten in Deutschland – ist ein Oberstufengymnasium mit Einführungsphase, alternativ E-International, Qualifikationsphase und staatlich anerkanntem Abitur (Klassen 10 – 13). Schwerpunkte sind Wirtschaftswissenschaften, E-Learning und Sport. Einmalig in Deutschland ist die internationale E-Phase E-International, bei der die Schüler in Begleitung eines Coach das erste Schulhalbjahr weltweit unterwegs sind. Durch die einzigartige Kombination der verschiedenen Projekte mit dem Unterricht via E-Learning versäumen die Schülerinnen und Schüler während des 6-monatigen Auslandsaufenthaltes keine Schulzeit und können am Ende der E-International ihren Weg zum Abitur fortsetzen. www.internat-schloss-bieberstein.de

