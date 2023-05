Online-Kalkulation für den Brennteile-Markt

CAD2CUT.de revolutioniert den Brennteile-Markt mit innovativer Online-Kalkulation

Magdeburg, 24.05.2023 – CAD2CUT, ein junges Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Stahlverarbeitung, hat mit der Einführung der innovativen Online-Plattform CAD2CUT.de den Anfrage- und Bestellprozess für Kunden revolutioniert. Mit dieser innovativen Technologie können Kunden ab sofort rund um die Uhr Brennteile online selbst kalkulieren und sofort bestellen. Die neue digitale Plattform ermöglicht es Kunden, ihren individuellen Bauteilpreis mit nur wenigen Klicks zu erhalten und den Bestellprozess deutlich zu vereinfachen. Durch die Digitalisierung sparen Kunden Zeit und können sich besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

CAD2CUT : einfach, transparent und schnell

Die Benutzerfreundlichkeit des CAD2CUT Online-Shops zeichnet sich durch einfache Navigation und transparente Preise aus. Kunden haben die Möglichkeit, 24/7 Brennteile online selbst zu kalkulieren und ein sofortiges Angebot zu erhalten. Durch die unkomplizierte Handhabung der Plattform profitieren Kunden von schnellen Reaktionszeiten und einer effizienteren Auftragsabwicklung. „Die Einführung dieser innovativen Technologie zielt darauf ab, den Anfrage- und Bestellprozess für Kunden zu vereinfachen und ihnen mehr Zeit für ihr Kerngeschäft zu ermöglichen“, erklärt Marcus Schröder, Projektleiter bei CAD2CUT.

Fertigung in Magdeburg und termingerechte Lieferung

CAD2CUT legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit und hat daher seinen Fertigungsstandort in Magdeburg bei der OTTOSTAHL GmbH ausgewählt, einem idealen Standort mit sehr guten Verkehrsanbindungen in alle Himmelsrichtungen. Der deutschlandweite Transport der Brennteile wird durch erfahrene Logistiker organisiert und termingerecht durchgeführt. Kunden profitieren somit von einer schnellen und zuverlässigen Lieferung ihrer Bestellungen. Zusätzlich zur unkomplizierten Bestellung und termingerechten Lieferung legt CAD2CUT großen Wert auf Kundenzufriedenheit und bietet umfangreiche Unterstützung und Beratung für ihre Kunden an. Kontaktieren Sie CAD2CUT, um mehr über

die Vorteile der innovativen Online-Plattform und die Möglichkeiten zur Vereinfachung Ihres Anfrage- und Bestellprozesses zu erfahren.

CAD2CUT

Marcus Schröder

Stegelitzer Str. 15

39126 Magdeburg

Telefon: +49 391 55545-150

E-Mail: m.schroeder@cad2cut.de

Homepage: www.CAD2CUT.de

Entdecken Sie die Vorteile von CAD2CUT – Der Online-Shop für Brennteile! Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie Ihren individuellen Bauteilpreis und können direkt bestellen. Wir vereinfachen Ihren Anfrage- und Bestellprozess durch unsere digitale Online-Plattform, damit Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft haben. Nutzen Sie unseren Konfigurator oder laden Sie eine .dxf oder .dwg hoch und starten jetzt mit der Kalkulation!

