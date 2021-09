Online-Launch-Event OroMarketplace

Für B2B-Player kommt im September ein beachtenswertes Ereignis: Oro veröffentlicht seine neue Marktplatz-Software OroMarketplace für den DACH-Raum.

Das Entstehen und Wachsen von Marktplätzen spielt im B2B E-Commerce die wegweisende Rolle. Von der Schaffung eigener Marktplätze für das eigene Produktfeld bis zur Platzierung relevanter Themen und Produkte auf existierenden Plattformen – um “dran zu bleiben” oder die eigene Branche selbst zu prägen. Wer diese Entwicklung verpasst, verspielt die Chance auf eine überlegene Marktposition in naher Zukunft. Oro als eine der führenden Open Source Plattformen hat die bedeutungsvolle Marktplatz-Entwicklung schon seit den Anfängen unterstützt und mit geprägt. Jetzt folgt ein konsequenter nächsten Schritt.

Das Launch-Event “OroMarketplace” steigt online am 29. September 2021, 16.00 Uhr auf Zoom.

Experten-Zusammenkunft schon beim Release

Am 29. September startet OroMarketplace auf dem DACH-Markt. Dass der Release der Marktplatz-Evolutionsstufe der E-Commerce-Software keine Routine-Veranstaltung wird, zeigt der Blick auf die Besetzung der Launch-Veranstaltung. Sie wird der Corona-Situation geschuldet als reines Online-Event stattfinden.

First-hand insights bei der Präsentation von OroMarketplace für den DACH-Markt

Einführung und Überblick liefern mit Thomas Fleck, VP Sales Oro für Deutschland, Österreich und die Schweiz, und Oro Inc. CEO Yoav Kutner, zwei weltweit bekannte Experten im E-Commerce.

“Dass Oro den Veranstaltungsrahmen so hochkarätig besetzt, zeigt, welchen Wert wir dem deutschen, österreichischen und dem schweizer Markt beimessen”, sagt Andreas Minich, Director of Customer and Partner Success bei Oro. Er hat das Event organisiert und richtet ein besonderes Augenmerk auf die Inhalte, die eine zentrale Rolle beim Launch-Event spielen.

“Neben den Worten von Yoav und Thomas geben wir den Teilnehmern vor allem exklusive Einblicke in OroMarketplace. Eigentlich noch besser – versierte und erfahrene Partner von Oro übernehmen das. Darüber freuen wir uns ganz besonders!”, ergänzt er.

Diese Beiträge bilden den Kern der Online-Veranstaltung:

– Weg vom Produkt – hin zu Lösungen. Wie Marktplätze potentielle Kunden dort abholen, wo sie tatsächlich stehen – Daniel Nill, Partner bei der B2B-Digitalagentur Lingner.com

– Vendoren Management und Onboarding – Sylvain Raye, Founder der Schweizer E-Commerce-Agentur Diglin

– Multi-Vendor Marktplatz für Univention – Tim Neugebauer, Managing Director von DMK E-Business

– Pflege von Produkten und Katalogmanagement – Markus Kramer, Geschäftsführer des E-Commerce-Entwicklers Gigatec

– Angebotsanfragen und Prozesse – Markus Schulz, Senior Product Owner bei Oro-Partner Turbine Kreuzberg

– Split Warenkorb und Zahlungsabwicklung – Sebastian Hähner, Consultant E-Commerce bei der Beratungs- und Digitalisierungsagentur Netresearch

Für die Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich.

Interessenten registrieren Sie sich bis zum 29.9.21 unter oroinc.com/de/oromarketplace-launch/ für die exklusive Präsentation der brandneuen State-of-the-Art Marketplace-Software OroMarketplace. Das Event ist für alle Teilnehmer kostenfrei.

“Außerdem haben wir für die ersten 30 Registrierten eine kleine Aufmerksamkeit vorbereitet”, fügt Andreas Minich an. Mehr Informationen dazu bietet Oro auf seinem Blog.

OroCommerce ist die E-Commerce-Plattform speziell entwickelt für die Anforderungen des B2B-Markts. Durch die starken out-of-the-box Features in Verbindung mit der Open-Source Architektur, deckt OroCommerce die Bedürfnisse im E-Commerce der meisten B2B Firmen ab.

Firmenkontakt

Oro Germany GmbH

Thomas Fleck

Arndtstraße 34

10965 Berlin

030 22184350

info@oroinc.com

https://oroinc.com/de/b2b-ecommerce/

