Online-Lernreise “Back on track. Gemeinsam die Zukunft gestalten” für Unternehmen

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner und die Handelsblatt Fachmedien GmbH starten eine fünfmonatige Lernreise zum Meistern der Folgen der Corona-Krise in Unternehmen.

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner (K&P), Bruchsal, will mit der Handelsblatt Fachmedien GmbH Unternehmen auf ihrem Weg aus der corona-bedingten Krise begleiten und deren Führungskräfte dabei unterstützen, die Zukunft aktiv erfolgreich zu gestalten. Hierfür haben die beiden Partner gemeinsam unter dem Titel “Back on track. Gemeinsam die Zukunft gestalten” eine 5-monatige Online-Lernreise unter anderem mit zahlreichen Webinaren zu den vier Themenkomplexen

-“Leading the Business”,

-“Leading the Organization”,

-“Leading People” und

-“Leading Yourself”

konzipiert. In ihnen erhalten die Teilnehmer, laut Prof Dr. Georg Kraus, dem Inhaber von K&P, “wichtige Impulse”, wie sie ihre Organisation und Mitarbeiter “in Marktumbruchzeiten, in denen oft auch schmerzhafte Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden müssen, erfolgreich führen – und zwar so, dass sie persönlich nicht auf der Strecke bleiben”.

Die Lernreise startet am 10. Juli mit einem einstündigen Webinar “Entscheidungen richtig treffen”, das von Dr. Kraus, der außer mehreren Change- und Projektmanagement-Büchern auch den Management-Ratgeber “Führen in Krisenzeiten” schrieb, geleitet wird. In ihm wird u.a. die Frage erörtert, wie Unternehmen in einer Situation, in der faktisch niemand weiß, wie es mittel- und langfristig weiter geht, bei der Strategieentwicklung agieren sollten. Am 23. Juli folgt dann ein Webinar mit dem Titel “Change Kommunikation in Turnaround” sowie einen Tag später ein weiteres mit dem Titel “Rightsizing erfolgreich vorbereiten”. Letzteres dreht sich um die Frage, wie Unternehmen ihre Strukturen und Kapazitäten, den durch Corona veränderten Rahmenbedingungen und Zielsetzungen anpassen können – “eine Herausforderung vor der in den kommenden Monaten viele Unternehmen stehen”, wie der K&P-Change-Experte Max Leichner betont, der mit Dr. Georg Kraus das Webinar leitet.

Webinare zu ähnlichen, in der aktuellen Krisen- bzw. Marktumbruchsituation relevanten Themen werden im Rahmen der Lernreise bis Mitte November angeboten. In ihnen lautet eine zentrale Botschaft: “Ein Patentrezept zum Bewältigen der Krise und zum Nutzen der sich aus dem Marktumbruch ergebenden Chancen gibt es nicht, denn: In der Lösung muss sich stets auch die Ist-Situation des Unternehmens, dessen Kernkompetenz, Historie und Kultur widerspiegeln.”

Deshalb werden den Teilnehmern, sofern gewünscht, ergänzend zu den Webinaren stets individuelle Online-Coachings angeboten. Die Teilnahme an den Webinaren ist kostenfrei; dasselbe gilt für die sich hieran eventuell anschließenden einstündigen individuellen Erstberatungen bzw. -coachings. Nähere Infos über die Lernreise “Back on track. Gemeinsam die Zukunft gestalten” finden Interessierte auf der Webseite der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, der im Juni zum neunten Mal infolge das Gütesiegel “Top Consultant” verliehen wurde (www.kraus-und-partner.de/online-webinare).

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

