Online-Messen für Jugendliche & junge Erwachsene

Da es aufgrund von Covid-19 bis auf Weiteres unmöglich ist, sich auf unseren Präsenzmessen über Bildungsangebote und Auslandsaufenthalte zu informieren, möchten wir Sie hiermit über einige Online-Messeformate informieren, auf denen sich Schüler*innen, Schulabgänger*innen, Studierende sowie Lehrer und Eltern niederschwellig und kostenfrei per Video-Chat und Live-Stream informieren können.

Nach einer DSGVO-konformen Registrierung per E-Mail und Passwort können die Besucher*innen in jedem Online-Format einfach von Beratungsraum zu Beratungsraum wechseln für Vorträge, Gespräche, Erfahrungsberichte und Co.

JuBi – Die JugendBildungsmesse

Während die JuBi-Online genau wie die JuBi-Vor-Ort-Präsenzmessen das Ziel verfolgt, an jedem Termin eine möglichst große Bandbreite aller Auslandsoptionen abzubilden, konzentriert sich die die JuBi-Online // Spezial auf einzelne Themengebiete.

Themen: High School + Sprachreisen + Au-Pair + Work & Travel + Freiwilligenarbeit + Auslandspraktika + Schüleraustausch + Studium im Ausland + Ferienfreizeiten + Jugendreisen + Workcamps + Jugendbegegnungen + E-Learning

Die nächsten Termine: 18. April: 18 bis 20 Uhr +++ 22. April: 19 bis 21 Uhr +++ 27. April: 17 bis 19 Uhr +++ 02. Mai: 17 bis 19 Uhr +++ … uvm ….

Weitere Informationen: https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/

MiA-Online – Medizin im Ausland studieren

Die MiA-Online ist eine Spezial-Messe zum Medizinstudium im Ausland, auf der Interessierte sich zu den Möglichkeiten des Studiums ohne Wartezeiten und NC an exzellenten Universitäten in vielen europäischen Staaten und in Übersee informieren können.

Themen: Medizin im Ausland studieren, Pflegepraktika, Famulaturen

Die nächsten Termine: 27. April: 19 bis 21 Uhr +++ 17. Mai: 18 bis 20 Uhr +++ 16. Juni: 17 bis 19 Uhr

Weitere Informationen: https://www.medizinstudium-im-ausland.de/mia-online-messe/

Beste Schule

Auf der Beste Schule-Messe präsentieren sich renommierte Internate & Privatschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, erfahrene Privatschulagenturen und bekannte internationale Boarding Schools.

Themen: Internate, Privatschulen, Boarding Schools, Summer Schools

Die nächsten Termine: 29. Mai: 11 bis 13 Uhr +++ 08. Juni: 18 bis 20 Uhr +++ 13. Juni: 17 bis 19 Uhr +++ 21. Juni: 19 bis 21 Uhr +++ … uvm …

Weitere Informationen: https://privatschulen-weltweit.de/beste-schule-jugendbildungsmesse/

Beste Ausbildung & Beste Uni

powered by Karriere101

Themen: Ausbildung, Duales Studium, Studium, Jobs & Praktika, Gap Year

Die nächsten Termine: coming up soon

Weitere Informationen: https://www.karriere101.de/

Die International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, betreibt diverse B2C- und B2B-Plattformen im Internet mit Schwerpunkt auf Bildung und Reise, organisiert Online-Messen, Firmen-Events sowie Tagungen und vernetzt die internationale Bildungsbranche durch vielfältige Services & Dienstleistungen. Der Gründer Thomas Terbeck ist außerdem Geschäftsführer vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, der als Veranstalter der JugendBildungsmesse als Schnittstelle zwischen reisebegeisterten Jugendlichen und Austauschorganisationen fungiert. Fernweh und Vernetzung sind hierbei auf allen Ebenen Programm.

