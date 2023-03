Online-Supermarkt Knuspr unterstützt vom Streik betroffene Familien und gibt Geld zurück in Höhe der Verdi-Forderung

Auch am Streik-Montag garantiert Knuspr die Lieferung und gibt allen Hörnchen-Club-Mitgliedern die ganze Woche lang 10,5% Geld zurück auf ihren nächsten Einkauf

München, 24. März 2023. Am kommenden Streik-Montag werden weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt. Gerade für Familien hat das Folgen: Tägliche Routinen wie Einkaufen, der Weg zur Arbeit oder zur Schule werden zur Herausforderung. Viele Eltern müssen ihre Kinder zu Hause betreuen, was zusätzlichen Stress bedeutet. Knuspr reagiert umgehend auf diese Situation und zeigt sich mit allen Mamas und Papas solidarisch: So garantiert der Online-Supermarkt zum einen, dass auch am Streik-Tag wie gewohnt der Wocheneinkauf innerhalb von drei Stunden direkt vor die Haustüre geliefert wird. Zum anderen erhalten alle Mitglieder des Hörnchen-Clubs unmittelbare finanzielle Unterstützung. Denn während der gesamten Woche erhalten sie auf ihren nächsten Einkauf 10,5 Prozent des Einkaufswertes beim nächsten Bestellvorgang zurückerstattet – exakt die Höhe der Verdi-Forderung. Das gilt für das gesamte Angebot des Online-Supermarktes – von Baby-Artikeln, den frischesten Lebensmitteln aus der Region, bis hin zu Apotheken-Artikel.

Der Hörnchen-Club von Knuspr ist ein kostenloses Vorteilsprogramm für (werdende) Eltern mit Kindern bis zu zwölf Jahren. „Gerade an Streiktagen erreichen uns unzählige Anfragen von unseren Kunden – hauptsächlich eben von Eltern. Viele sind überfordert von der Situation und fragen, ob wir trotzdem ausliefern – da sie selbst das Haus nicht verlassen können, bzw. nicht mit den Kleinen auf überfüllten Straßen und in vollen Supermärkten stecken bleiben wollen. Wir haben uns jetzt entschieden, noch einen Schritt weiter zu gehen, proaktiv zu kommunizieren, dass wir auch am Streik-Tag für sie da sind und darüber hinaus geben wir ihnen einen konkreten und unmittelbaren finanziellen Vorteil“, so Marcus Schlich, stellvertretender Commercial Direktor von Knuspr und verantwortlich für den Hörnchen-Club. „Wir sind uns bewusst, dass wir damit nicht alle Probleme an diesem Tag lösen. Aber wir wollen auch nicht wie andere tatenlos zusehen und unsere Kunden in München und Umland sowie im Rhein-Main-Gebiet nicht im Stich lassen“, ergänzt Schlich.

Weitere Informationen zu den exklusiven Vorzügen des Hörnchen-Clubs, zur Registrierung sowie Zugang zum Online-Shop gibt es hier.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

