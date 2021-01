ONLINE-VERKOSTUNG: WIE DER PIAVE DOP-KÄSE DER PRESSE UND DEN BLOGGERN DEUTSCHLANDS UND ÖSTERREICHS ERZÄHLT WIRD

Die “Piave DOP Home Experience” kommt zu Ihnen nach Hause

Busche, 27.01.2021 – Soeben endete die erste Ausgabe der “Piave DOP Home Experience”. Es war die allererste vollkommen digital organisierte Verkostungsveranstaltung für den Piave DOP-Käse des Projekts Nice To Eat-Eu. Letzteres hat sich zum Ziel gesetzt, die besonderen Merkmale und Ei- genschaften des Piave DOP sowohl in Italien wie über die Landesgrenzen hinaus zu fördern und zu verbreiten.

Eine neue Art, dem Kunden das Produkt zu präsentieren und es zu erklären und eine neue Art, Ver- kostungen und Weiterbildung anzubieten. Nice To Eat EU hat insgesamt 40 Journalisten und Food Blogger kontaktiert und jedem von ihnen eine “Piave DOP Home Experience” Box mit folgendem Inhalt geschickt:

– 3 Referenzen Piave DOP-Käse (Piave DOP Mezzano, Piave DOP Vecchio und Piave DOP Vec- chio Selezione Oro)

– 3 Marmeladen (Feigensoße mit Biosenf, Zwiebelsoße, Extra- BIO Aprikosenkonfitüre)

– einen Designer-Teller Bitossi Home

– Infomaterial bezüglich des Projekts Nice to Eat-Eu und des Konsortiums für den Schutz des Piave DOP-Käses.

Am 26. Januar um 11:30 Uhr waren alle online, um in Live-Austragung beim Auspacken der Box und bei der Erklärung sowie Verkostung der Produkte seitens des Chefkochs Mirko Bandini mit da- bei zu sein, die dieser im namhaften Cafe Altenberg in Wien durchführte. 50 volle Minuten galten der Geschichte der Gegend, in der der Piave DOP-Käse entsteht. Außerdem wurde erklärt, was es mit der geschützten Ursprungsbezeichnung auf sich hat und von welchen Rinderrassen die Milch stammt, die dieses hochwertige europäische Qualitätsprodukt und vor allem die speziellen Referen- zen dieser Verkostung so besonders machen.

Die Teilnehmer dieser ersten Ausgabe waren mit viel Interesse und ehrlicher Begeisterung mit da- bei, was vor allem gegen Ende des Webinars zum Vorschein kam, denn am Ausklang des Vormittags stellten sie eine Menge Fragen und beteiligten sich an einer amüsanten Debatte. Eine der häufigsten Fragen galt wohlbemerkt /der Verfügbarkeit der Piave Dop-Produkte vor Ort.

Folgend das Verzeichnis der Händler:

Österreich:

Lamercantile Scardovi (Importeur)

Baumgasse 70

A-1030 Wien

Kontakt: Frau Elisabetta Sacchi

http://www.lamercantile.com/

Piave Vecchio Oro del Tempo 12 Monate

Deutschland:

FEINKOST SPINA GmbH& Co. KG (Großhändler + Einzelhandelsgeschäft)

Maria-Probst-Straße 49

D-80939 MÜNCHEN

Kontakt: Herr Augusto Sala

http://www.spina.de/

Piave Mezzano und Piave Vecchio Oro del Tempo 12 Monate

____

AMBROSINO Supermarkt (Großhändler + Einzelhandelsgeschäft)

Markgröninger Str. 55

D- 71701 SCHWIEBERDINGEN

Kontakt: Herr Tonino

https://www.ambrosino-supermarkt.de/

Piave Vecchio Oro del Tempo

_____

FONSECA GmbH Mediterrane Spezialitäten (Großhändler + Einzelhandelsgeschäft) Pfaffenhaule 4

D-78224 SINGEN

Kontakt: Herr Pedro Correia

https://www.fonseca-gmbh.com/

Piave Vecchio Oro del Tempo

_____

FRISCHEPARADIES HAMBURG (Einzelhandelsgeschäft + Großhandel)

Große Elbstr. 210

D- 22767 HAMBURG

Kontakt: Frau Katinka Peters

https://www.frischeparadies

Piave Vecchio

_______

RUWISCH & ZUCK (Importeur)

Hägenstr. 11

D-30559 HANNOVER

Kontakt: Herr Tammo Ehrhardt

https://ruwischzuck.de/

Piave Vecchio Oro del Tempo

_______

VARANO VINCENZO (lokale Märkte rund um Frankfurt)

Triebstr.33/5

D-60388 FRANKFURT/Main

Kontakt: Herr Varano

Tel. +49 172 6822012

Piave Vecchio Oro del Tempo

_______________

BLOCH & BEINER (lokale Märkte)

Georg-Sassertr. 24

D-22949 AMMERSBEK

Kontakt: Herr Beiner

https://www.blochundbeiner.de/

Piave Vecchio Oro del Tempo

______________

MÜLLER MOERS GmbH & Co. KG (Importeur)

Genenderweg 6

D-47445 Moers

Kontakt: Herr Mersinli/Sig. Korac

https://www.mueller-moers.eu/

Ziel des Konsortiums ( www.formaggiopiave.it) ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben bezüglich der Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline- Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieses Käses zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat-EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube auf dem gleichnamigen Kanal, mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf der Webseite www.nicetoeat.eu

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italien Tel. 0439 391170

consorzio@formaggiopiave.it www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Pressebüro)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta Desenzano del Garda (BS) Italy

+39 030 7741535

stampa@blancdenoir.it or pr@blancdenoir.it

Press office, events and communication agency.

