ONSEO mit German Web Award ausgezeichnet

Seit mehr als zehn Jahren ist ONSEO-Gründer Mike Borchert selbstständig und lebt seine Passion mit ONSEO aus. Diese Leidenschaft besteht daraus, Agenturen und Unternehmen in Sachen Marketing zu unterstützen, mit ihnen gemeinsam aufzuräumen – technisch sowie persönlich. Denn gleichzeitig hilft Borchert mit seiner Firma ONSEO Menschen dabei, ihre Blockaden abzubauen.

Wachstumssprünge aus mehr als zehn Jahren Erfahrung im Vertrieb sind dadurch nicht nur die Konsequenz, sondern gewollt und gezielt. Im Hintergrund gibt er Seminare für Trainerkollegen oder Jahrescoachings bei einer Hypnosepraxis. Das alles schafft er mit tatkräftiger Unterstützung seines kompetenten Teams in den Bereichen Programmierung, Texten und Design. Und für diese Arbeit hat ONSEO jetzt den German Web Award erhalten.

Was sind die German Web Awards?

Die German Web Awards zeichnen jedes Jahr die 50 besten Werbeagenturen Deutschlands aus. Unternehmen, die vergleichen mit dem Wettbewerb besonders gute Arbeit in der Positionierung von Marken im On- und Offline-Bereich leisten, treten in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit an.

Der Preis bietet Agenturinhabern eine gute Möglichkeit, aus der riesigen Masse an Web- und Online-Angeboten herauszustechen. Die Unternehmensgröße ist dabei nicht von Belang. Denn, so die Philosophie: Wer hervorragende Arbeit leistet, hat auch eine Belohnung verdient – unabhängig von Umsatz oder Mitarbeiterzahl.

Anwärter klassifizieren sich zuvor durch eine Qualifikationsrunde. Nach Bestehen dieser, geht es für die Teilnehmer in der Endrunde darum, in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit möglichst viele Punkte zu erzielen. Die Kriterien psychologisches Know-How und Kundenzufriedenheit spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Überzeugendes Ergebnis von ONSEO

ONSEO hat insgesamt 8,10 Punkte erreicht, während der Durchschnitt derzeit 6,90 von möglichen 10 Punkten beträgt. Damit zählt die Firma zur Spitzengruppe aus mehr als 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

ONSEO hilft Kunden dabei, ganzheitliche Marketingstrategien zu verfolgen. So können diese sich weiterhin auf das Kerngeschäft/die Kernkompetenzen konzentrieren. Sich gleichzeitig um jeden Marketing-, SEO- und Facebook-Trend zu kümmern, kann sehr belastend sein und den Fokus verschieben. Deshalb ist ein Experte zu empfehlen, der diese Themen professionell für das eigene Unternehmen umsetzt. Und da kommt ONSEO ins Spiel.

Mitdenken, statt an der Eingangstür aufhören. Maßgeschneiderte Lösungen für Trainer & Speaker, Coaches, Heilpraktiker und andere Freiberufler. Größere Lösungen in Verbindung mit Key Account Management bieten wir als KMU Lösung an.

Kontakt

ONSEO

Mike Borchert

Wunstorferstr. 7

30926 Seelze

–

–

info@onseo.de

https://onseo.de/