Der Passwort-Manager für Unternehmen setzt neue Branchenstandards

Vaulteron.com, ein innovatives Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit, hat einen neuen Open-Source Passwort-Manager für Unternehmen entwickelt, der für Privatpersonen kostenlos zur Verfügung steht. Der Passwortmanager bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Passwörter sicher und organisiert zu verwalten.

Open-Source-Technologie für maximale Sicherheit

Einer der größten Vorteile des Open-Source Passwortmanagers von Vaulteron.com ist die Sicherheit, die durch die offene Quellcode-Technologie gewährleistet wird. Da der Quellcode öffentlich einsehbar ist, können Experten die Sicherheit des Systems überprüfen und verbessern. Dies führt zu einer erhöhten Vertrauenswürdigkeit gegenüber geschlossenen Systemen.

Kosteneffizienz durch Gratis-Nutzung für Privatpersonen

Vaulteron.com ermöglicht es Privatpersonen, den Open-Source Passwort-Manager kostenlos zu nutzen. Unternehmen haben die Möglichkeit, den Passwort-Manager 30 Tage lang kostenlos zu testen und anschließend 3,- EUR pro Monat pro Nutzer zu bezahlen. Diese Kostenstruktur ermöglicht es Unternehmen, den Passwort-Manager für jede Teamgröße optimal zu nutzen.

Funktionen für eine effektive Passwortverwaltung

Der Open-Source Passwort-Manager für Unternehmen Vaulteron bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Passwörter sicher und organisiert zu verwalten. Dazu gehören Gruppenfunktionen, die es ermöglichen, Passwörter für bestimmte Abteilungen oder Projekte zu verwalten. Auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Möglichkeit, den Benutzern Passwörter freizugeben, sorgen für eine erhöhte Sicherheit. Der Passwort-Manager kann sowohl in der Cloud als auch On-Site im Unternehmen betrieben werden. Dies ermöglicht Unternehmen, ihre Daten an einem Ort zu speichern, an dem sie sicher sind und gleichzeitig von jedem Ort auf die Daten zugreifen zu können.

Zusatzangebote erhöhen beim Passwort-Manager für Unternehmen Sicherheit und Support

Für Unternehmen, die noch mehr Sicherheit und Support benötigen, bietet der Passwort-Manager von Vaulteron.com zusätzliche Angebote an. Dazu gehört die Möglichkeit, auf Active Directories zuzugreifen, was eine erhöhte Kontrolle und Verwaltung der Passwörter ermöglicht. Dieses Angebot ist für 4,- EUR pro Nutzer pro Monat erhältlich. Auch ein Telefonsupport steht für 2,- EUR pro Nutzer pro Monat zur Verfügung.

DSGVO-konforme Datensicherheit

Vaulteron.com legt großen Wert auf die Datensicherheit. Daher sind alle Server innerhalb alle Server innerhalb von Deutschland auf ISO 27001 zertifizierten Server Provider gehostet und entsprechen damit den Anforderungen der DSGVO. Unternehmen können sicher sein, dass ihre Passwörter und Daten sicher und geschützt sind.

„Wir freuen uns, diesen neuen Passwort-Manager für Unternehmen vorstellen zu können, der sowohl die Sicherheit als auch die Kosteneffizienz im Fokus hat.

“ Sagt der CEO von Vaulteron.com, Benedikt Passini. „Durch die Verwendung von Open-Source-Technologie können wir sicherstellen, dass unser Passwort-Manager ständig verbessert und auf dem neuesten Stand der Technik bleibt.“

Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und erschwinglichen Preisstruktur, ist der Open-Source Passwortmanager von Vaulteron die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Passwort-Sicherheit verbessern möchten, und für Privatpersonen, die nach einer einfachen und kostenlosen Lösung suchen.

Die XEAS GmbH, das österreichische Software-Unternehmen, das hinter Vaulteron.com steht, lädt dazu ein, sich den Open-Source Passwort-Manager kostenlos anzusehen und zu erfahren, wie er sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen helfen kann.

XEAS GmbH ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und benutzerfreundlichen Passwort-Management-Lösungen spezialisiert hat. Unser Flagschiffprodukt, Vaulteron.com, ist ein Open-Source-Passwort-Manager, der speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde. Mit Vaulteron.com können Unternehmen ihre Passwörter sicher und einfach verwalten, wodurch sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, ohne sich um die Sicherheit ihrer Passwörter kümmern zu müssen.

Kontakt

Xeas GmbH

Benedikt Passini

Lakeside B01

9020 Klagenfurt am Wörtersee

+43 6644547717

pr@vaulteron.com

https://vaulteron.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.