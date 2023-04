Optics Conference – Das neue Event für die Optik-Branche

Optics Conference by eyebizz – Das neue Branchenevent für Augenoptiker, Orthoptistinnen und Augenärzte – Schwerpunkt 2023: Myopie-Management

München, 11. April: Kein Thema bewegt die Augenoptik-Branche derzeit mehr als das Myopie-Management. Um die Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu erkennen, zu stoppen oder zu verlangsamen, gibt es viele verschiedene Forschungen, Ansätze und Lösungen.

Die Fachzeitschrift eyebizz veranstaltet am 9. und 10. Juni mit der Optics Conference nun die deutschlandweit erste Fachveranstaltung zu Myopie-Management im Dorint Kongresshotel Mannheim. Auf dem Branchenevent für Augenoptiker, Augenärzte, Orthoptistinnen und Optometristen präsentiert das Who-is-Who der Industrie seine Lösungen: CooperVision, Hoya, EssilorLuxottica, MPG&E, Rodenstock, Oculus, Swisslens mit Medmont, Visionix und Haag-Streit.

Zwei Tage volles Programm in Mannheim

Neben der Messe gibt es an beiden Tagen ein umfangreiches Programm. Am Freitag bieten die Partner von 13 bis 17 Uhr jeweils einstündige Workshops an, in denen sie aktuelle Lösungen und Konzepte aufzeigen. Beim abendlichen Get-together können die Teilnehmer den Tag gemeinsam ausklingen lassen.

Der zweite Konferenztag startet um 9 Uhr mit einem kuratierten Programm aus hochkarätigen Fachvorträgen und Diskussionsrunden namhafter Augenoptiker, Ophthalmologen und Orthoptistinnen. Diese Speaker werden unter anderem auf der Bühne stehen:

Prof. Dr. Hans-Jürgen Grein

Der Professor an der Technischen Hochschule Lübeck im Bereich Medizinische Optik und Leiter Wissenschaft an der Fielmann Akademie Schloss Plön wird die Risiken der Myopie für die Augen und die Bedeutung der Myopie-Kontrolle anschaulich erklären.

Elke van Alen

ist seit mehr als 20 Jahren im Bereich „Kinder und Sehen“ in der Branche aktiv. Die Orthoptistin leitet in Hamburg die Orthoptik einer großen Augenarztpraxis, die sich mit vier Kolleginnen den Schwerpunkt Kinder gesetzt hat. In Mannheim wird van Alen ein Plädoyer für die interprofessionelle Zusammenarbeit im Myopie-Management halten und gleichzeitig erklären, wie das gelingen kann.

Dr. Michael Bärtschi

ist Inhaber und VR-Präsident der Eyeness AG, er arbeitet seit vielen Jahren in Forschung und Beratung, unter anderem für Johnson & Johnson, Tissot und CooperVision. Auf der Optics Conference wird er anhand von verschiedenen Fallbeispielen demonstrieren, welche Möglichkeiten es gibt, um betroffene Personen zu versorgen.

Weitere Programmpunkte finden Sie immer aktuell unter www.optics-conference.de

Als Eventpartner konnte eyebizz die renommierte opti – die internationale Messe für Optik & Design, gewinnen. „Wir als Macher der opti sind stolz, exklusiver Eventpartner der ersten, eigenen Optics Conference in Deutschland zu sein. Der eyebizz gratulieren wir zu ihrem Mut, Themen voranzutreiben und zu ihrem Engagement für die gesamte Branche! Ein aktives Gestalten von Wissensvermittlung und Austausch in dem zentralen Thema Myopie-Management bringt die Augenoptik voran“, so Cathleen Kabashi, Leiterin der opti.

Dagmar Schwall, Objektleiterin eyebizz, betont die hohe Relevanz einer zentralen Veranstaltung zum Thema Myopie-Management: „Die Optics Conference by eyebizz bietet erstmals und als einziges Event einen vollumfassenden Überblick mit Praxis-Workshops, Vorträgen, Ausstellung und Diskussionen über die Lösungen der Top-Innovatoren sowie den Wissensstand der Forschung zum Thema Myopie-Management. Die Chance für Augenoptikerinnen und Optometristen sowie Orthoptistinnen sich mit Myopie-Kontrolle zur Anlaufstelle für alle Eltern und Kinder in ihrem Umfeld zu machen, ist einfach großartig.“

