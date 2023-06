Optiker – Mehr als nur ein Brillengeschäft

Wer unser Geschäft, Optiker Carl Müller in Frankfurt, zentral am Steinweg gelegen, von außen sieht, erblickt zunächst Auslagen mit Brillen aller Art. Aber das Leistungsspektrum unseres Traditionshauses als Optiker in Frankfurt umfasst weit mehr. Auf drei Etagen ist unser Thema Sehen und dessen Unterstützung, mit all den erstaunlichen Möglichkeiten, die zeitgenössische Augenmedizin und Industrie bieten.

Natürlich erhalten Sie Brillen in all ihren Variationen und für alle Anwendungsbereiche. Genauso kompetent können wir Sie bei der Alternative, der Auswahl von Kontaktlinsen beraten.

Vergrößernde Sehhilfen

Brillen und Kontaktlinsen stoßen manchmal an Grenzen. Damit die Betroffenen auch weiterhin aktiv am Leben teilnehmen können, bedarf es besonderer Hilfsmittel.

Falls die Sehschärfe durch Störungen der Netzhaut oder des Sehnervs beeinträchtigt ist und herkömmliche Lesebrillen keine Abhilfe mehr schaffen, können optische Vergrößerungshilfen dazu beitragen, dass der Alltag wieder mit Freude bewältigt werden kann. Diese speziellen Sehhilfen sind darauf ausgerichtet, Funktionsausfälle zu kompensieren und somit das Sehvermögen zu verbessern.

Noch mehr Unterstützung bieten Bildschirmlesegeräte. Texte werden mit einer Kamera aufgenommen und stark vergrößert wiedergegeben.

Die OrCam ist eine Kombination aus einem kleinen Computer und einer Kamera. Das Gerät wird am Brillenbügel befestigt und erlaubt mittels Audio-Feedback die Gesichtserkennung, die Wahrnehmung von Farben, Geldscheinen und eigenständiges Lesen etwa von Produktbezeichnungen.

Im persönlichen Gespräch klären wir über die Kostenübernahme durch die Krankenkassen auf und wickeln diese dann für Sie ab. Wir unterstützen unsere Kunden beim Erlernen des Umgangs mit den Geräten und können Informationen zu Organisationen geben, die weiterhelfen können.

Die Optometrie

Die Lehre der Messungen und Bewertungen des Sehfunktion heißt Optometrie. Zur Bestimmung Ihrer Sehfunktione verfügen wir über aktuelle Technik und die damit verbundene fachliche Qualifikation.

Wir, der Optiker Carl Müller, sind eine amtlich anerkannte Führerscheinsehteststelle. Wir führen eine Sehstärkenbestimmung für die Führerscheinklassen AM, A1, A2, B, BE, L und T durch. Eine Terminvereinbarung vermeidet Wartezeiten.

Optimetrisches Screening / optimetrische Untersuchungen

Mit modernsten Messverfahren bestimmen wir neben der Sehstärke auch den Augeninnendruck und untersuchen Hornhaut und Augenlinse auf Abweichungen.

Mit optischem Screening und einem Refraktometer können wir Kurz- und Weitsichtigkeit feststellen und die Dioptriezahlen (Maßeinheit für die Brechzahl optischer Systeme) genau definieren. Diese sind Grundlage für die Bestimmung der geeigneten Sehhilfen. Ergänzend prüfen wir die Augenstellung, die Kontrastempfindlichkeit und das Farbsehen. Teil der Untersuchungen sind stets die Überprüfung des Augenhintergrunds, der Netzhaut und die Messung der Reaktionszeit der Pupille.

Alle Untersuchungen finden mit zugelassenen und regelmäßig überprüften Geräten statt und sind für das Auge ungefährlich. Wir erstellen keine Diagnosen, sondern empfehlen bei Auffälligkeiten dringend, unverzüglich einen Augenarzt aufzusuchen.

Funktionaloptometrie – speziell bei Kindern

Wir nehmen uns gerne ausreichend Zeit, um die Sehfähigkeit Ihres Kindes zu untersuchen. Dabei gehen wir über die üblichen Standarduntersuchungen hinaus und führen zahlreiche Funktionstests durch. Eine frühzeitige Überprüfung ist besonders wichtig, um späteren Lernschwierigkeiten aufgrund von visuellen Störungen vorzubeugen. Wir stellen sicher, dass sich das Sehvermögen Ihres Kindes optimal und altersgerecht entwickelt. Unsere Messungen sind kindgerecht und werden spielerisch gestaltet. Wir verwenden dafür spezielle Messinstrumente und Materialien.

Kontatlinsen – Das Rundum-sorglos-Paket

Für Kontaktlinsenträger haben wir eine Universalversorgung entwickelt:

– Lieferung an die Wunschadresse

– Abbuchung in kleinen Monatsraten

– transparentes Onlinekonto

– Erinnerungsservice für den Linsenwechsel per SMS

– kostenloser Ersatz bei Bruch oder Verlust

– kostenloser Austausch bei Änderung der Sehstärke

– Bereitstellung der jeweils neuesten Generation bei Linsen und Pflegemitteln

– halbjährliche kostenlose Überprüfung der Kontaktlinsen

– alle zwei Jahre einen Zuschuss von 100 Euro zum Kauf einer Brille oder Sonnenbrille

Das Rundum-sorglos-Paket gibt es ohne Vertragsbindung und kann jederzeit gekündigt werden!

Optiker Carl Müller ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Brillen, Kontaktlinsen, Vergrößernde Sehhilfen/optische Hilfsmittel und Augenuntersuchungen sowie Sehtrainings in Frankfurt am Main.

Als augenoptisches Traditionsunternehmen im Herzen der Frankfurter Innenstadt verbinden wir die Kundenorientierung und Nachhaltigkeit eines Familienunternehmens mit dem höchsten Niveau der modernen Augenoptik.

Als Ihr Optiker bieten wir Ihnen eine 360°-Versorgung in allen Bereichen der Augenoptik. Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr über unser Unternehmen und unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter.

Firmenkontakt

OPTIKER CARL MÜLLER GMBH

Daniela Kupferschmidt

Steinweg 12

60313 Frankfurt / Main

069 / 91 33 53 – 0



https://www.optikercarlmueller.com/

