Optimales Spannen mit der passenden Schlitzausführung

Die Vielzahl an Anwendungsgebieten stellt eine sehr hohe Anforderung an

Spannzangen dar, insbesondere beim Abgreifen der Werkstücke mit der

Gegenspindel, welche ein Bestandteil der Drehmaschine ist. Zu den Aufgaben

der Gegenspindel gehören das Abgreifen und Spannen der Werkstücke, damit

das Bearbeiten der Werkstückrückseite ermöglicht werden kann. Häufig

resultieren daraus Abdrücke an der überdrehten Oberfläche, welche nicht

zulässig sind. In diesem Fall ist eine Modifikation der Schlitzausführung bei den

Spannzangen erforderlich.

Durch die Geometrieänderung der Schlitze werden nicht nur die Abdrücke

minimiert, sondern auch die Verteilung der Spannkräfte ändert sich, dies führt

zu einer besseren Rundheit des Bauteils. Die Schlitzbreite beträgt 0,25 mm bis

0,3 mm, kann jedoch nach Bedarf auf 0,1 mm reduziert werden. Des Weiteren

verbessert sich das Schmutzverhalten deutlich, da die Spannzange nahezu

komplett schließt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Hohe und gleichmäßige Spannkraft

– Spannen ohne Abdrücke auf dem zu verarbeitenden Material

– Alternativ verwendbar für 4- und 6-kt Material

– Keine Verschmutzung in der Spannzange, da die Spannzange nahezu komplett schließt

– Einfach zu reinigen nach dem Einsatz

– Ideal zum Spannen von kurzen Teilen (gilt nur für L-Schlitz)

Weitere Informationen:

www.schlenker-spannwerkzeuge.de

Schlenker ist Ihr Experte für professionelle Spannwerkzeuge. Neben Spannzangen, Führungsbuchsen, Greiferzangen, Spannhülsen und allen dazu passenden Lagerungen fertigt Schlenker auch FZ-Rohre für Ein- und Mehrspindler. Unser am stärksten wachsender Bereich sind die individuellen Produktlösungen. Hier fertigen wir abseits der Hauptproduktbereiche mit unserem großen Entwicklungs- und Fertigungs-Know-How-Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.

