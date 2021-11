Ora Pilates Studio: Neueröffnung in Köln

Pilates ist gesund, denn es trainiert den ganzen Körper und wirkt nachhaltig. Meist sind die Kurse jedoch nur in größeren Gruppen möglich. Bei Ora Pilates ist das anders.

Das Ora Pilates Studio bietet mitten im Herzen Kölns Pilates Personal Training an den Großgeräten. Das heißt, keine ungebetenen Blicke anderer Teilnehmer und eine individuelle Betreuung im zauberhaften Boutique Studio. Im gehobenen Rahmen wartet dort ein auf die einzelne Person zugeschnittenes Training mit der erfahrenen Trainerin und Studioinhaberin: Valeria Perrelli. Anfänger sind dabei ebenso willkommen wie Fortgeschrittene.

Individuelle Betreuung ohne ungebetene Blicke

Das Besondere an Ora Pilates ist die individuelle Betreuung mit perfekt angepasstem Training. Damit eignet sich das Studio besonders gut für Anfänger und Wiedereinsteiger in den Sport. Nach und nach verbessern sich Körperkondition und Haltung, was langfristig Verspannungen vorbeugt und Schmerzen verhindert. Genau das Richtige nach einem langen Arbeitstag.

Wichtig ist der Trainerin dabei das Wohlbefinden ihrer Kund*innen. Bodyshaming findet in ihrem Studio keinen Platz – und kein Publikum. Der Raum ist immer nur für eine Person plus Trainerin reserviert. Es geht allein um die Ziele des Kunden oder der Kundin, nicht darum, durch das Training die überzogenen Schönheitsideale der Mainstream Fitness-Industrie nachzueifern. Denn bei Ora Pilates Studio steht die individuelle Entwicklung ihrer Kund*innen an erster Stelle.

Das kann Pilates

Ein auf individuelle Bedürfnisse und Ziele zugeschnittenes Trainingsprogramm kann:

– Verspannungen lösen und vorbeugen

– Von Schmerzen befreien

– Zu einer aufrechten Körperhaltung führen

– Mental und körperlich stärken

– Mehr Energie verschaffen

– Beweglicher und flexibler machen

– Die Selbstwahrnehmung verbessern

– Zu einem neuen Körpergefühl verhelfen

– Mehr Gelassenheit bringen

So funktioniert das Training

Im Fokus des Pilates Trainings bei Ora die Stärkung des Powerhouse. So werden die Muskeln rund um Wirbelsäule, Beckenboden und Bauch bezeichnet. Durch gezielte Übungen, die Atmung und Bewegung in Einklang bringen, wird diese Muskulatur schonend aufgebaut.

Da das Training zudem zu 100 Prozent individuell zugeschnitten ist, besteht bei Ora Pilates keine Gefahr Gelenke und Sehnen zu überlasten – auch wenn der letzte Sport schon lange zurück liegt oder Bewegungseinschränkungen vorliegen.

Der Unterschied zwischen Yoga und Pilates

Bei beiden Sportarten hat die Verbindung zwischen Körper und Geist einen besonderen Stellenwert. Während Yoga aber vor allem auf Asanas (Positionen) setzt um als Hauptziel den Körper auf die Meditation vorzubereiten, wird Pilates immer durch dynamische Übungen durchgeführt und ist ein Ganzkörper- Workout, das als Hauptziel die Verbesserung der gesamten Kondition hat.

Das Ora Pilates Studio von Valeria Perrelli befindet sich in der Innenstadt von Köln. Das Pilates Studio bietet Einzeltraining (Personal Training) Online und im Präsenz und Online-Gruppenkurse.

Kontakt

Ora Pilates Studio

Valeria Perrelli

Magnusstraße 18a

50672 Köln

01525 7881282

–

info@ora-pilatesstudio.com

https://www.ora-pilatesstudio.com/