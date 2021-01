Orange Business Services unterstützt Getinge mit Flexible SD-WAN für eine erhöhte Agilität in der Gesundheitsbranche

– SD-WAN erfüllt die Anforderungen der zunehmend remote arbeitenden Mitarbeiter

– Hochgeschwindigkeits-Konnektivität beschleunigt die digitale Transformation

Getinge, ein weltweit führender Anbieter von medizintechnischen Produkten und Systemen, implementiert mit Hilfe von Orange Business Services ein Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN). Die Lösung für das multinationale Unternehmen mit Sitz in Schweden unterstützt künftig die Netzwerkleistung, erhöht die Sicherheit und unterstützt die Cloud-first-Strategie.

Die Orange Flexible SD-WAN-Lösung verbindet mehr als 100 Getinge-Standorte weltweit und vereinfacht die Verwaltung sowie den Betrieb der Infrastruktur. Darüber hinaus verbessert das Netzwerk sowohl die Benutzer- als auch die Kundenerfahrung durch die nötige Flexibilität, Skalierbarkeit und End-to-End-Transparenz.

Aufgrund der weltweiten Pandemie hat Getinge bei seiner Produktion von fortschrittlichen Beatmungsgeräten und entsprechendem Zubehör Teile seiner Produktions- und Supportmodelle angepasst. Das flexible SD-WAN hilft dem Unternehmen dabei, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und seine zunehmend remote arbeitenden Mitarbeiter adäquat zu unterstützen. Zudem bietet die Lösung von Orange Cloud- und Internetsicherheit.

SD-WAN: ein unverzichtbares Tool für die Cloud-first-Strategie

Eine Cloud-first-Strategie kann sich auf das gesamte Netzwerk auswirken. Flexible SD-WAN bietet einen sicheren Zugang zur Cloud, sodass der Datenverkehr über die nächstgelegene Verbindung ins Internet geht. Die SD-WAN-Lösung von Orange bietet Getinge nicht nur eine effiziente, sichere und vollständig automatisierte End-to-End-Netzwerkorchestrierung – vom Endbenutzer bis hin zu Cloud-basierten Anwendungen. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen auch von einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

“Das Flexible SD-WAN von Orange Business Services hat uns dabei geholfen, eine belastbare und sichere Cloud-basierte Infrastruktur aufzubauen, mit der wir alle Herausforderungen bewältigen können, die ein unvorhersehbarer Markt mit sich bringt. Aufgrund der sich schnell verändernden Verkehrsmuster im Netzwerk wollten wir eine zukunftssichere Lösung, die es uns ermöglicht, die Gesundheitsbranche effektiv und mit den dringlichst benötigten Geräten zu unterstützen – sowohl während der aktuellen Pandemie als auch darüber hinaus”, so Ludovic Batal, CIO, Getinge.

“Getinge befindet sich mit seiner SD-WAN-Infrastruktur auf einem bedeutenden Transformationsweg. Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen Orange als Partner auf dieser spannenden Reise bei der Verlagerung seines Betriebs in die Cloud gewählt hat. Die Bereitstellung von effizienten, flexiblen und sicheren Netzwerkdiensten ist der Schlüssel zu dieser Transformation”, so Fabrice de Windt, Senior Vice President, Europe, Orange Business Services.

Über Getinge

Wir bei Getinge sind davon überzeugt, dass jede Person und Gesellschaft Zugang zur bestmöglichen Versorgung haben sollte. Daher bieten wir Krankenhäusern und Life-Science-Einrichtungen Produkte und Lösungen, die klinische Ergebnisse verbessern und Arbeitsabläufe optimieren. Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Intensivmedizin, kardiovaskuläre Eingriffe, Operationssäle, die Aufbereitung von Sterilgut und Life Science. Getinge beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit und die Produkte werden in mehr als 135 Ländern verkauft.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42 Milliarden Euro im Jahr 2019 und 257 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. September 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Firmenkontakt

Orange Business Services

Dagmar Ziegler

Rahmannstraße 11

65760 Eschborn

+49-(0)6196-96 22 39

dagmar.ziegler@orange.com

http://www.orange-business.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Christine Wildgruber

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49-(0)89 41959927

orange@maisberger.com

http://www.maisberger.de